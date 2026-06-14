Video Incendiu violent la un atelier de tâmplărie din Orăștie, în Hunedoara
Misiune dificilă, aseară, în municipiul Orăştie din Hunedoara. Un atelier de tâmplărie dintr-o gospodărie a luat foc, iar riscul de extindere a fost extrem de mare.
Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara precizează că intervenția pompierilor a fost în dinamică. Pompierii au depus eforturi susținute pentru a împiedica propagarea incendiului la vecinătăți și pentru a limita pagubele materiale.
Vâlvătaia s-a propagat doar la un foişor, iar casele din zonă nu au fost afectate. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.
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