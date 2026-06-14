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Video Incendiu violent la un atelier de tâmplărie din Orăștie, în Hunedoara

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Anda Anghelache | Timp citire: 1 minut
Publicat la 14.06.2026, 08:49 | Modificat la 14.06.2026, 08:52

Misiune dificilă, aseară, în municipiul Orăştie din Hunedoara. Un atelier de tâmplărie dintr-o gospodărie a luat foc, iar riscul de extindere a fost extrem de mare.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara precizează că intervenția pompierilor a fost în dinamică. Pompierii au depus eforturi susținute pentru a împiedica propagarea incendiului la vecinătăți și pentru a limita pagubele materiale.

Vâlvătaia s-a propagat doar la un foişor, iar casele din zonă nu au fost afectate. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Anda Anghelache
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