Misiune dificilă, aseară, în municipiul Orăştie din Hunedoara. Un atelier de tâmplărie dintr-o gospodărie a luat foc, iar riscul de extindere a fost extrem de mare.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara precizează că intervenția pompierilor a fost în dinamică. Pompierii au depus eforturi susținute pentru a împiedica propagarea incendiului la vecinătăți și pentru a limita pagubele materiale.

Vâlvătaia s-a propagat doar la un foişor, iar casele din zonă nu au fost afectate. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.