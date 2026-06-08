Atac armat, duminică, în plină stradă, în oraşul Lupeni, din judeţul Hunedoara. Un bărbat a venit de la sute de kilometri distanţă, înarmat cu un pistol pentru a-şi ucide soţia cu care era în divorţ. Nu a fost intimidat nici de faptul că avea două ordine de restricţie. Individul a tras mai multe focuri în maşina în care se aflau fosta lui parteneră, dar şi fetiţa lor, în vârstă de 9 ani. În acelaşi autoturism erau şi actualul iubit al femeii, dar şi părinţii ei. Singura care nu a fost rănită a fost fetiţa de 9 ani.

Individul, un bărbat de 48 de ani a deschis focul în centrul oraşului Lupeni. A ciuruit o maşină în care se aflau cinci oameni, inclusiv fiica lui, în vârstă de 9 ani.

Vizată era soţia lui, o femeie în vârstă de 32 de ani, cu care se află în proces de divorţ, dar şi actualul iubit al acesteia, un tânăr de 26 de ani.

Până la venirea ambulanţelor, cei care erau de faţă au încercat să ajute cum au putut, victimele.

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Imaginile suprinse la puţin timp după atac arată că gloanţele au pătruns prin portiera maşinii în care se aflau victimele.

Singura care a scăpat, ca prin minune, neatinsă, este fetiţa agresorului. Ceilalţi – soţia lui, iubitul acesteia şi părinţii tinerei au ajuns de urgenţă, la spital. Cel mai grav ar fi tatăl fetei.

După atac, agresorul a fugit și s-a ascuns într-o pădure de la marginea oraşului.

Poliţiştii din două judeţe au fost mobilizaţi la căutări. S-au folosit câinii de urmă, dar şi drone cu termoviziune. După câteva ore de căutări, individul a fost prins şi încătuşat. Nu a suflat o vorbă în faţa jurnaliştilor. Verificările au arătat că pe numele individului existau două ordine de protecție.

"În niciunul dintre cele două ordine de protecție nu s-a dispus purtarea unui dispozitiv electronic de monitorizare", a declarat Iulia Nistor, IPJ Hunedoara.

Poliţiştii spun că victimele pentru care s-au emis ordinele menite să le asigure protecţia erau monitorizate. Şi totuşi acest lucru nu a ajutat la evitarea atacului.

După audieri, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore. Cercetările au arătat că în timpul atacului, un glonţ a ricoşat şi într-o maşină care mergea în paralel.

Cazul aminteşte de un alt atac, care a avut loc anul trecut, într-un cartier rezidenţial de la marginea Capitalei. O femeie însărcinată a fost ucisă atunci de fostul concubin. Teodora Marcu avea 23 de ani şi îşi ţinea în braţe fetiţa de 3 ani în momentul în care a fost împuşcată. Criminalul a folosit o armă letală pe care o deţinea tot ilegal.