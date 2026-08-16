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Iranul oferă recompense de 30.000 de dolari pentru fiecare militar american capturat sau ucis

Comandantul-șef al armatei iraniene, Amir Hatami. 7 ianuarie 2026 Comandantul-șef al armatei iraniene, Amir Hatami. 7 ianuarie 2026 - ProfiMedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 16.08.2026, 15:11 | Modificat la 16.08.2026, 15:11

Comandantul-șef al armatei iraniene a declarat că orice iranian care capturează sau ucide un militar american va fi recompensat cu 30.000 de dolari. Potrivit portalului de știri Avash, citat duminică de dpa, Amir Hatami a precizat că banii vor fi oferiți de "poporul iranian".

Oficialii iranieni au promovat anterior recompense pentru uciderea președintelui american Donald Trump. Pe 15 mai, parlamentarul de rang înalt Ebrahim Azizi a declarat că o propunere legislativă parlamentară includea o recompensă de 50 de milioane de euro pentru uciderea lui Trump.

Potrivit relatării, femeile care capturează sau ucid soldați americani vor primi dublul sumei.

Relatarea are loc pe fondul tensiunilor militare continue dintre Statele Unite și Iran.

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În ultimele săptămâni, ambele părți au încălcat în mod repetat un acord-cadru din 17 iunie, care prevedea încetarea definitivă a războiului pe toate fronturile.

Redactia Observator
Redactia Observator
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