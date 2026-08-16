Este zi de sărbătoare pentru etnicii armeni din Suceava. Mănăstirea Hagigadar, cunoscută şi ca "Biserica Dorințelor", îşi sărbătoreşte hramul. Potrivit tradiţiei, astăzi, credincioşii urcă dealul în genunchi spre mănăstire, o înconjoară de 3 ori şi se roagă, pentru ca dorinţa să li se împlinească.

Încă de dimineață, oamenii au venit la Mănăstirea Hagigadar din Suceava pentru a participa la slujbă. Este o zi importantă pentru armeni. Unii sunt veniți chiar și de la câteva sute sau mii de kilometri distanță. Mănăstirea Hagigadar își sărbătorește hramul anual în cea mai apropiată duminică de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Pelerinii au venit la Hacikadar pentru a se ruga, iar unii dintre ei au urcat dealul spre mănăstire în genunchi.

Tradiția spune, de altfel, că Maica Domnului le îndeplinește dorințele celor care vin aici, se roagă, urcă în genunchi și înconjoară biserica tot în genunchi de trei ori, într-un interval de 40 de zile. Totul a început dimineață cu o procesiune de la baza mănăstirii și a continuat cu slujba religioasă oficiată de un sobor de preoți. Mănăstirea Hagigadar, numită și Biserica Îndeplinirii Dorințelor, este un monument istoric și datează din anul 1512.