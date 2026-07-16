Actorul Sam Neill a murit în urma unei pneumonii, a anunțat reprezentantul său, citat de The Guardian. Decesul actorului, în vârstă de 78 de ani, a fost descris drept "brusc și neașteptat" și a fost făcut public luni. Vestea a venit la numai trei luni după ce Neill anunțase că se vindecase de cancer. El fusese diagnosticat în 2022 cu limfom angioimunoblastic cu celule T, o formă rară de cancer al sângelui, aflată în stadiul al treilea, potrivit News.ro.

Cauza morții lui Sam Neill, dezvăluită. Actorul învinsese cancerul cu doar trei luni înainte - Hepta

Moartea "bruscă şi neaşteptată" a actorului, în vârstă de 78 de ani, a fost anunţată luni, la doar trei luni după ce Neill dezvăluise că era, în sfârşit, vindecat de cancer, după ce fusese diagnosticat în 2022 cu limfom angioimunoblastic cu celule T, o formă de cancer al sângelui aflată în stadiul al treilea.

După ani de chimioterapie, Neill participase cu succes la un studiu clinic privind terapia CAR-T, o formă de imunoterapie împotriva cancerului care s-a dovedit deosebit de eficientă în tratarea anumitor tipuri de cancere hematologice.

De ce a decis familia să dezvăluie cauza decesului

Articolul continuă după reclamă

Joi, reprezentantul actorului, Philip Grenz, a declarat că a decis, împreună cu familia lui Neill, să facă publică adevărata cauză a decesului, din cauza „inexactităţilor şi falsurilor evidente” apărute în relatările din presă.

"Sam a murit din cauza unei pneumonii. Înainte de a se îmbolnăvi, Sam luptase cu mult curaj şi învinsese limfomul datorită unui nou tratament numit terapia CAR-T. Pe lângă faptul că administra crama sa premiată, Two Paddocks, Sam a filmat patru proiecte unul după altul în ultimul an, toate urmând să fie lansate în lunile următoare", a transmis Grenz într-un comunicat.

Acesta l-a descris pe Neill drept "un om extrem de discret, care detesta agitaţia", motiv pentru care funeraliile vor avea loc în cadrul unei ceremonii private, organizate la ferma actorului din Noua Zeelandă, la o dată care nu a fost încă stabilită.

"Aş dori să le mulţumesc celor care i-au fost cu adevărat apropiaţi lui Sam pentru că i-au respectat intimitatea, aşa cum a meritat, şi pentru că au oferit familiei sale liniştea de care are nevoie într-un moment atât de greu", a spus Grenz.

Gestul prin care admiratorii îi pot cinsti memoria

Cei care doresc să îi aducă un omagiu actorului sunt îndemnaţi să facă donaţii către una dintre cauzele pe care acesta le-a susţinut, în loc să trimită flori familiei.

Printre organizaţiile recomandate se numără Dunstan Hospital Foundation din regiunea Central Otago, unde locuia Neill în Noua Zeelandă, Snowdome Foundation, organizaţie dedicată combaterii cancerelor de sânge, alături de care actorul milita pentru extinderea accesului la terapii precum CAR-T în Australia şi Noua Zeelandă, precum şi orice organizaţie caritabilă din Noua Zeelandă care protejează mediul şi fauna sălbatică.

În comunicatul prin care a fost anunţată moartea actorului, familia a precizat în mod explicit că acesta nu a murit din cauza cancerului. La scurt timp au apărut informaţii potrivit cărora Neill fusese bolnav de pneumonie în zilele dinaintea decesului.

Fosta sa parteneră, jurnalista ABC Laura Tingle, a declarat marţi pentru ABC Radio Sydney că anii de tratamente împotriva cancerului îi slăbiseră considerabil organismul.

"Realitatea este că s-a luptat intens cu diferite forme de cancer cel puţin în ultimii cinci ani, iar asta îşi pune amprenta asupra oricui. A făcut multă chimioterapie şi imunoterapie şi, din fericire, reuşise în cele din urmă să învingă cancerul de sânge. Însă sistemul său imunitar rămăsese foarte slăbit şi cred că organismul lui pur şi simplu era epuizat", a spus Tingle.

"A fost foarte bolnav în ultimele două săptămâni şi toţi cei care îl iubeau au sperat până în ultima clipă că îşi va reveni. Dar, din păcate, de această dată corpul lui nu a mai putut lupta."

După anunţarea decesului, colegi de breaslă, prieteni şi admiratori ai actorului, din Noua Zeelandă până la Hollywood, i-au adus omagii, amintindu-şi de Sam Neill ca de un adevărat gentleman.