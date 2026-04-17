Este oficial: Banatul va deține titlul de "regiune gastronomică europeană" în 2028. Decizia va însemna enorm pentru dezvoltarea turismului în zonă şi poate rescrie modul în care Banatul va fi perceput pe harta gastronomică a Europei. 

de Iulia Pop

la 17.04.2026 , 20:47

"Juriul a decis în unanimitate că Banatul trebuie să fie recomandat pentru titlul de Regiune Gastronomică Europeană 2028. Felicitari!"

Ne-a spus-o Charley Ottley, o ştiam şi noi, o recunoaşte acum toată Europa: avem o gastronomie de nota 10. Iar Banatul este fruntea.

Anuntul juriul de la Institutul din Barcelona a fost cel mai așteptat moment, la capătul a 16 luni de muncă. In tot acest timp autoritățile, producătorii locali și industria HoReCa au încercat să convingă că Banatul merită un loc pe harta gastronomică a Europe

Articolul continuă după reclamă

"Am avut o călătorie fantastică de-a lungul celor 3 județe. Multi dintre voi ați muncit timp de mai multe decenii pentru a proteja și promova diversitatea gastronomiei și a culturii", declară Diane Dodd, președinte IGCAT.

Titlul vine la pachet și cu beneficii concrete pentru regiune.

"Acest titlu ne aduce în primul rând expunere internațională, constantă. Cel mai mare beneficiu pe care îl văd acum este că avem un proiect prin care putem să urmărim in mod consecvent dezvoltarea turismului", explică Simona Neumann, director executiv Visit Timiș.

"Nu e doar despre mâncare acest an, deși gastronomia e un punct central. E despre artă, cultură, conectivitate", a declarat Alfred Simonis, preşedinte CJ Timiş.

Patru bucătari au primit titlul de ambasadori în cadrul proiectului. Iar în farfurie a fost pusă exact povestea Banatului 

"Am avut ca starter fois gras cu cireșe, pe urmă primul fel cald, o ciorbă de salată, au fost şi sarmale, dar cu un twist, făcute cu limbă de vită. Şi la desert a fost un ştrudel de mere cu îngheţată de vanilie", a explicat Ioan Bebeșelea, chef bucătar ambasador.

În 2019, Sibiul a reușit să câștige același titlu.

Iulia Pop
Iulia Pop Like

Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și "lupt" pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc.

banat titlu gastronomie
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Veţi cumpăra mai puţin online din cauza taxelor suplimentare?
Observator » Evenimente » Banatul va deține titlul de "regiune gastronomică europeană" în 2028
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.