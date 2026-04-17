Este oficial: Banatul va deține titlul de "regiune gastronomică europeană" în 2028. Decizia va însemna enorm pentru dezvoltarea turismului în zonă şi poate rescrie modul în care Banatul va fi perceput pe harta gastronomică a Europei.

"Juriul a decis în unanimitate că Banatul trebuie să fie recomandat pentru titlul de Regiune Gastronomică Europeană 2028. Felicitari!"

Ne-a spus-o Charley Ottley, o ştiam şi noi, o recunoaşte acum toată Europa: avem o gastronomie de nota 10. Iar Banatul este fruntea.

Anuntul juriul de la Institutul din Barcelona a fost cel mai așteptat moment, la capătul a 16 luni de muncă. In tot acest timp autoritățile, producătorii locali și industria HoReCa au încercat să convingă că Banatul merită un loc pe harta gastronomică a Europe

"Am avut o călătorie fantastică de-a lungul celor 3 județe. Multi dintre voi ați muncit timp de mai multe decenii pentru a proteja și promova diversitatea gastronomiei și a culturii", declară Diane Dodd, președinte IGCAT.

Titlul vine la pachet și cu beneficii concrete pentru regiune.

"Acest titlu ne aduce în primul rând expunere internațională, constantă. Cel mai mare beneficiu pe care îl văd acum este că avem un proiect prin care putem să urmărim in mod consecvent dezvoltarea turismului", explică Simona Neumann, director executiv Visit Timiș.

"Nu e doar despre mâncare acest an, deși gastronomia e un punct central. E despre artă, cultură, conectivitate", a declarat Alfred Simonis, preşedinte CJ Timiş.

Patru bucătari au primit titlul de ambasadori în cadrul proiectului. Iar în farfurie a fost pusă exact povestea Banatului

"Am avut ca starter fois gras cu cireșe, pe urmă primul fel cald, o ciorbă de salată, au fost şi sarmale, dar cu un twist, făcute cu limbă de vită. Şi la desert a fost un ştrudel de mere cu îngheţată de vanilie", a explicat Ioan Bebeșelea, chef bucătar ambasador.

În 2019, Sibiul a reușit să câștige același titlu.

