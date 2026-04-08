Satul unic în România care riscă să fie distrus de orăşenii mutaţi aici. " Au venit pentru case de vacanţe"

Identitatea fragila a unui sat unic în România este ameninţată chiar de cei care o admiră. Orășenii care cumpără case în Charlottenburg modifică fațadele, ridică garduri și ies din aliniamentul stradal, distrugând farmecul și autenticitatea satului declarat monument istoric, spune ultimul şvab din zonă.

Charlottenburg este un sat unic în România prin forma geometrică de cerc. A fost întemeiat în vremea Imperiului Habsburgic şi a fost populat mai ales cu șvabi dunăreni veniți aici în veacul XVIII, dar a ajuns să fie depopulat masiv, fiind părăsit de urmașii celor care l-au fondat. Forma satului din câmpia timișeană, declarat monument istoric, poate fi văzută clar doar din aer, din avioane sau drone.

Ultimul şvab care locuieşte aici este extrem de supărat pe orășenii care cumpără case în sat sau teren și construiesc după bunul lor plac locuinţe noi, fac modificări caselor bătrânești ori fac garduri la fațada caselor, depășind aliniamentele stradale. Pentru că, spune el, aceștia distrug identitatea a ceea ce a făcut ca Charlottenburg să aibă statutul de monument istoric.

"Satul s-a construit rotund, cu diametrul de 210 metri. În centru era o fântână cu apă bună, înconjurată de plantații de duzi. S-a construit apoi biserica; doar una, catolică. Au venit, mai apoi, mai multe familii care au scos plantația de duzi, au construit patru case. În fața Poștei este fosta școală, din 1890, biserica din 1875-1876.

Până atunci, aici era drum forestier, iar credincioșii aveau o capelă. Ulterior, s-au modificat drumurile. Sunt orășeni care au cumpărat case, dar băștinașii satelor sunt patru-cinci familii. Au venit de la oraș pentru case de vacanțe. Am auzit că administrația (județeană - n.r.) vrea să repare casele din satul istoric. Dar, ce să repare? Moșia de lângă poștă a fost cumpărată. Era o șură, dar a fost cumpărată de un brigadier silvic. După 1990 a modernizat casa, cu gardul a ieșit în afara aliniamentului stradal (...).

Principalul vinovat a fost primarul de atunci, care a permis astfel de modificări. Este urât. Satul nostru era fără garduri. În fața casei nu erau garduri. Acum, are teren până în șanț. Și construiește altceva", spune, necăjit, localnicul potrivit Agerpres.

Domnul Peter Trimper este singurul şvab care a rămas în sat. Au fost opt frați la părinți, dar șapte dintre ei s-au căsătorit și au plecat în Germania de foarte mulți ani. El a rămas aici, cu părinții. Nu a fost niciodată în Germania, pentru a evita ispita de a rămâne acolo.

Astăzi, are grijă de biserica din sat, catolică, dar care este împărțită frățește cu ortodocșii. Trage clopotele, se îngrijește de cimitirele șvabilor și cunoaște istoria locului mai bine decât oricare altcineva.

