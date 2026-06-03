Ponta, atac către Miruţă: "Împuşcaţi-l în limbă! Închideți-l într-o pivniță!". USR acuză un derapaj grav

Într-o postare pe Facebook, Victor Ponta spune că Radu Miruţă ar trebui "împuşcat în limbă" şi că "este mai dăunător decât dronele lui Putin". USR a comunicat că fostul premier a "trecut de la atac politic la apel la violenţă".

"De cele mai multe ori, sunt drone care sunt împușcate, dacă vreți, de apărarea antiaeriană din Ucraina, se trage în ele cu glonț, li se modifică câte un flaps, li se modifică structura aerodinamică, își pierd, poate, coordonarea GPS, pentru că este bruiaj și din Ucraina, și continuă să zboare pe o altă traiectorie, fie până când își consumă combustibilul, fie până când se lovesc de ceva și pică", a declarat ministrul Radu Miruță la Digi24, în clipul distribuit de Victor Ponta.

"OPRIȚI-L CUMVA! Închideți-l într-o pivniță! Împușcați-l în limbă! Orice, doar să nu mai spună non-stop imbecilități! Miruță este mai dăunător decât dronele lui Putin!", a scris Victor Ponta, în descrierea postării.

USR a criticat declaraţia lui Victor Ponta, pe care a catalogat-o drept un "derapaj grav".

Articolul continuă după reclamă

"Să ceri ca un ministru în funcție să fie «împușcat», chiar și într-o formulare pretins metaforică, este un derapaj grav pentru orice om public și cu atât mai grav pentru cineva care a condus Guvernul României.

Domnul Ponta ne amintește din nou de fascinația pe care a avut-o mereu pentru liderii și regimurile autoritare. Poate tocmai de aceea nu mai realizează cât de revoltător este limbajul pe care îl folosește astăzi în spațiul public. România este o democrație, iar într-o democrație adversarii politici se combat cu argumente, nu cu apeluri la violență. La fel de grav este că întregul său atac se bazează pe o știre falsă. Una ușor de verificat și de demontat de oricine este interesat de adevăr, nu de propagandă. Între politică și manipulare există o diferență fundamentală: adevărul", se arată în mesajul USR, pe Facebook.