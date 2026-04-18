Bărbat de 49 de ani, găsit mort lângă o trotinetă, în comuna Gogoşu din Mehedinți
Un bărbat de 49 de ani a fost găsit fără viață lângă o trotinetă, pe marginea unui drum din județul Mehedinți. Tragedia a avut loc vineri seara, în zona Colonie PF II, din comuna Gogoșu, pe un tronson adiacent DN 56B.
Alarma a fost dată după ce o patrulă a Poliției de Frontieră a descoperit bărbatul inconștient, întins pe carosabil, lângă trotinetă. La fața locului a intervenit de urgență un echipaj SMURD din Vânju Mare, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva, constatând decesul.
Din primele informații, bărbatul s-ar fi dezechilibrat în timp ce se deplasa cu trotineta și ar fi căzut, lovindu-se puternic la cap de carosabil.
Cazul nu a fost încadrat ca accident rutier, întrucât zona în care s-a produs incidentul nu este considerată drum public.
Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.
