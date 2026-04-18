Bărbat de 49 de ani, găsit mort lângă o trotinetă, în comuna Gogoşu din Mehedinți

Un bărbat de 49 de ani a fost găsit fără viață lângă o trotinetă, pe marginea unui drum din județul Mehedinți. Tragedia a avut loc vineri seara, în zona Colonie PF II, din comuna Gogoșu, pe un tronson adiacent DN 56B.

de Larisa Andreescu

la 18.04.2026 , 10:36
Alarma a fost dată după ce o patrulă a Poliției de Frontieră a descoperit bărbatul inconștient, întins pe carosabil, lângă trotinetă. La fața locului a intervenit de urgență un echipaj SMURD din Vânju Mare, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva, constatând decesul.

Din primele informații, bărbatul s-ar fi dezechilibrat în timp ce se deplasa cu trotineta și ar fi căzut, lovindu-se puternic la cap de carosabil.

Cazul nu a fost încadrat ca accident rutier, întrucât zona în care s-a produs incidentul nu este considerată drum public.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori.

mehedinti mort trotineta
