Un bărbat de 60 de ani din comuna Mălureni, județul Argeș, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi lovit cu o bâtă două femei, în urma unui conflict spontan.

Bărbat de 60 de ani din Argeş, arestat preventiv după ce a lovit două femei cu o bâtă - iStock

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş, suspectul este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de loviri sau alte violenţe, scrie Agerpres.

"Din cercetări a reieşit că, pe fondul unui conflict spontan (...), un bărbat de 60 de ani, din comuna Mălureni, ar fi lovit, cu o bâtă din lemn, două femei, în timp ce se aflau pe raza localităţii de domiciliu. Cele două persoane vătămate au suferit leziuni ce au fost supuse evaluării din punct de vedere medico-legal", se precizează în comunicat.

Agresorul a fost iniţial reţinut pentru 24 de ore, iar Judecătoria Curtea de Argeş a dispus, joi, arestarea preventivă pentru 30 de zile.