Accident grav pe un bulevard din Capitală! Un bărbat a ajuns de urgență la spital după ce a fost lovit în plin de o mașină.

În urma accidentului, șoferul a fost testat atât pentru consumul de droguri, cât și pentru alcool. Rezultatul la testul pentru alcool a fost trecut cu brio, însă cel pentru droguri a indicat o substanță psihoactivă în corpul acestuia, mai exact cannabis.

Pentru verificări suplimentare a fost dus la sediul INML pentru a-i recolta probe biologice. Totul s-a întâmplat ieri când șoferul de 39 de ani conducea pe bulevardul Iuliu Maniu, iar victima în vârstă de 61 de ani încerca să treacă strada.

La un moment dat, șoferul nu i-ar fi acordat prioritate de trecere și l-a lovit pe bărbat în plin. În urma impactului, pietonul a fost grav rănit și a fost transportat de urgență la spital.

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Între timp și traficul a fost restricționat timp de minute bune pe sensul de mers care a fost afectat. Polițiștii urmează să pună cap la cap tot ce s-a întâmplat pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.