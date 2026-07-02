Un bărbat care se dădea drept preot a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a agresat sexual o tânără de 27 de ani. S-a întâmplat în judeţul Iaşi: şocant este însă "modul de operare" al individului. Ca să câştige încrederea victimei, acesta purta hainele preoţeşti în momentul în care a acostat-o.

Totul s-a întâmplat duminică seară, în jurul orei 21. Femeia stătea la ocazie, iar, la un moment dat, bărbatul a oprit pentru a o lua.

Când l-a văzut îmbrăcat în haine preoțești, cel mai probabil acesta i-a inspirat încredere, așa că femeia a urcat în mașină. Au parcurs doar câțiva kilometri, după care bărbatul a deviat de la drumul principal și a oprit mașina pe un câmp. Acolo, bărbatul de 50 de ani, îmbrăcat în haine preoțești, ar fi abuzat-o pe femeie.

Imediat după incident, aceasta a sunat la 112 și a anunțat poliția cu privire la cele întâmplate. A doua zi, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de viol. De asemenea, a fost dus în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, iar instanța a admis propunerea.

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Reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și ai Arhiepiscopiei Iașilor au transmis că bărbatul nu este preot în niciuna dintre bisericile Arhiepiscopiei. Potrivit verificărilor făcute până în prezent, acesta nu ar aparține nici Bisericii Ortodoxe Române, însă verificările continuă.