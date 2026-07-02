Stația Piața Victoriei 2 s-a redeschis în această dimineață, după o intervenție-maraton care a durat mai bine de 24 de ore. Aproape opt milioane de litri de apă au fost scoși din tuneluri înainte ca primul tren să poată pleca din nou la drum. Reamintim că circulaţia a fost închisă, după furtuna istorică de marţi seară care a paralizat Capitala. Este pentru prima dată în aproape 40 de ani când se întâmplă un astfel de incident.

Redeschiderea stației Piața Victoriei 2 a însemnat o cursă contra cronometru pentru echipele de intervenție.

"Acum, la 19 și 30 de minute, echipele de intervenție acționează cu peste 20 de motopompe pentru a extrage apa din subteran. După aproape 12 ore de la primele acțiuni în teren, abia dacă putem zări șinele de metrou", a transmis miercuri seară Greta Neagu, reporter Observtor.

"Acest nod, care este deservit de 100 de mii de călători pe zi, este funcțional", a spus Marian Artimon, preşedintele sindicat Metrorex.

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Noapte albă pentru echipele de intervenţie

După o noapte întreagă de muncă, dimineața a adus și prima veste bună.

"Astăzi, la ora 5.35 dimineața, întreaga cantitate de apă a fost evacuată din subteran, iar alimentarea cu energie electrică pe șine a fost reluată, după o intervenție de peste 24 de ore, desfășurată fără întrerupere", a transmis Eduard Marin, reporter Observator.

Peste 24 de ore de intervenţie fără oprire

"S-au evacuat undeva la aproape 8 milioane de litri. Sunt salariați Metrorex care sunt de 28 de ore aici", a completat Marian Artimon.

"Evenimentul cu cea mai mare complexitate s-a desfășurat aici, la stația de metrou Piața Victoriei, unde, împreună cu reprezentanții Metrorex, Apa Nova și Ministerul Apărării Naționale, am reușit să amplasăm un număr semnificativ de motopompe. 30 de pompieri au fost angrenați doar pentru această misiune", a spus Daniel Vasile, reprezentant ISU.

Iar înainte ca fluxul normal să fie reluat, la ora 6, Metrorex a pus sub tensiune primul tren pentru verificări, iar după încă 30 de minute, primele garnituri au început să ia din nou călătorii din stații.

"În acest moment, se circulă pe Magistrala 1 în totalitate, pe Magistrala 2 în totalitate, pe Magistrala 3 în totalitate, pe Magistrala 4 și pe Magistrala 5 în totalitate. Un izolator, în momentul în care este străpuns, are o reacție efervescentă și cu o mare degajare de fum, pentru că așa este gândit. Pe un kilometru sunt, cam... noi avem cam vreo 3.000 și ceva de izolatori. Oricând poate ceda unul, dar asta nu poate nimeni să prevadă", a conchis Marian Artimon.

Un incident fără precedent în ultimii 40 de ani

Incidentul este o premieră în ultimii 40 de ani. În urma potopului de marți seară, în stația Piața Victoriei 2, apa de pe șine a ajuns la nivelul peronului, adică a avut peste 2 metri adâncime.