Nu putem controla vremea şi capriciile ei, dar ce facem când bunurile ne sunt distruse de vânt, copaci căzuţi sau inundaţii. Peste trei mii de oameni au solicitat ajutorul autorităţilor doar în Bucureşti. Aceştia speră că vor primi despăgubiri de la autorităţi pentru maşinile distruse... Sunt însă şi proprietari care au asigurări, dar pentru ei sunt anumite condiţii.

Sunt sute de oameni din Capitală și din județul Ilfov care au fost afectați de furtuna puternică din ultimele zile și care se pregătesc acum să înceapă procedurile pentru a primi despăgubiri pentru pagubele suferite.

În cazul autoturismelor, aproape 500 de mașini din București și județul Ilfov au fost avariate din cauza condițiilor meteorologice. Cea mai simplă soluție pentru proprietari este asigurarea CASCO. Atenție, nu este vorba despre RCA, care nu acoperă astfel de pagube, ci despre o poliță CASCO.

Aceasta poate fi de două tipuri: completă sau economică. Diferența este că polița economică nu include întotdeauna despăgubiri în cazul în care apa se infiltrează în motorul autoturismului. De cele mai multe ori, companiile de asigurări oferă această protecție ca opțiune suplimentară, pentru care proprietarul trebuie să plătească în plus câteva sute de lei sau chiar de euro, în funcție de mașină.

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Păgubiții se pot adresa și autorităților locale. Primăria Sectorului 2 din Capitală a deschis o procedură prin care oamenii pot depune dosare de daună, în anumite condiții. Incidentul trebuie reclamat în termen de 72 de ore, mașina trebuie să aibă ITP și RCA valabile și să fi fost parcată pe un loc aflat în administrarea Primăriei Sectorului 2.

Până acum, 93 de persoane au depus astfel de cereri de despăgubire. În cazul celorlalte primării, situația depinde de posibilitatea încheierii unei înțelegeri cu autoritățile locale. Dacă nu se ajunge la o soluție, persoanele afectate trebuie să se adreseze instanței.

În cazul locuințelor, despăgubirile pot fi obținute printr-o asigurare facultativă. PAD este o asigurare obligatorie, însă polița facultativă este cea care poate acoperi pagubele produse locuinței de condițiile meteorologice.