Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Copilă de 14 ani din Brăila, violată de propriul unchi, un bărbat de 35 de ani. Individul, arestat

Un bărbat de 35 de ani dintr-o localitate din județul din Brăila a fost arestat preventiv pentru că și-a violat nepoata de 14 ani, anunță polițiștii brăileni.

de Redactia Observator

la 29.11.2025 , 15:28
Copilă de 14 ani din Brăila, violată de propriul unchi, un bărbat de 35 de ani. Individul, arestat - Shutterstock

Un bărbat de 35 de ani din comuna Racovița, județul Brăila, a fost reținut de polițiștii din Ianca pe 27 noiembrie, fiind cercetat pentru infracțiunea de viol asupra unui minor. Măsura a fost dispusă sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila.

Potrivit anchetatorilor, din probele administrate până în prezent rezultă că, pe 20 septembrie, bărbatul ar fi întreținut raporturi sexuale cu nepoata sa, o minoră de 14 ani, din aceeași localitate.

Pe 28 noiembrie, Judecătoria Brăila a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a suspectului pentru 30 de zile, potrivit Mediafax.

Articolul continuă după reclamă

Bărbatul a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Brăila.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

braila viol nepoata
Înapoi la Homepage
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Companiile aeriene își anulează zborurile după alerta Airbus. Air France a oprit 35 de curse. Wizz Air, Lufthansa, Easy Jet, afectate
Companiile aeriene își anulează zborurile după alerta Airbus. Air France a oprit 35 de curse. Wizz Air, Lufthansa, Easy Jet, afectate
Ultima postare făcută de Jasmina, tânăra care a murit pe loc în accidentul provocat de prietena ei, în București. Ce mesaj publicase 
Ultima postare făcută de Jasmina, tânăra care a murit pe loc în accidentul provocat de prietena ei, în București. Ce mesaj publicase 
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi se par exagerate preţurile produselor tradiţionale la târgurile de Crăciun?
Observator » Evenimente » Copilă de 14 ani din Brăila, violată de propriul unchi, un bărbat de 35 de ani. Individul, arestat