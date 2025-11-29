Un bărbat de 35 de ani dintr-o localitate din județul din Brăila a fost arestat preventiv pentru că și-a violat nepoata de 14 ani, anunță polițiștii brăileni.

Copilă de 14 ani din Brăila, violată de propriul unchi, un bărbat de 35 de ani. Individul, arestat - Shutterstock

Un bărbat de 35 de ani din comuna Racovița, județul Brăila, a fost reținut de polițiștii din Ianca pe 27 noiembrie, fiind cercetat pentru infracțiunea de viol asupra unui minor. Măsura a fost dispusă sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila.

Potrivit anchetatorilor, din probele administrate până în prezent rezultă că, pe 20 septembrie, bărbatul ar fi întreținut raporturi sexuale cu nepoata sa, o minoră de 14 ani, din aceeași localitate.

Pe 28 noiembrie, Judecătoria Brăila a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a suspectului pentru 30 de zile, potrivit Mediafax.

Articolul continuă după reclamă

Bărbatul a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Brăila.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se par exagerate preţurile produselor tradiţionale la târgurile de Crăciun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰