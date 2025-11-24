O explozie puternică urmată de un incendiu a avut loc luni după-amiază într-un bloc din orașul Însurăței, județul Brăila. Flăcări uriașe au cuprins un apartament, iar mai multe echipaje de pompieri și ambulanțe au fost trimise de urgență la fața locului, scrie Mediafax.

Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Brăila. Un apartament a fost cuprins de flăcări

Update. Incendiul se manifestă la două apartamente. Nu sunt persoane surprinse de incendiu și nicio persoană nu necesită îngrijiri medicale până în momentul de față.

O explozie s-a produs, luni, într-un bloc din Însurăței, județul Brăila. Flăcări uriașe au cuprins blocul. Potrivit ISU Brăila, explozia s-a produs cu puțin înainte de ora 16.

Explozia a fost urmată de incendiu în interiorul unui apartament din localitatea Însurăței, pe Șos. Brăilei.

La locul incendiului s-au deplasat mai multe echipaje de stingere și ambulanțe SMURD și SAJ. Deocamdată nu se știe ce a produs explozia și nici dacă sunt persoane rănite.

