Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Brăilean intoxicat mortal cu fum, după ce a adormit cu lumânarea aprinsă. Cei doi câini, arşi de vii lângă el

Noapte de coşmar în cartierul Radu Negru din Brăila. Un bărbat de 63 de ani a murit după ce apartamentul i-a fost cuprins de fum, iar pompierii l-au găsit inconştient. În casă au fost găsiţi morţi şi cei doi câini ai lui.

de Redactia Observator

la 29.11.2025 , 10:12
Incendiu într-un apartament din Brăila: un mort și doi câini găsiți fără viață Brăilean intoxicat mortal cu fum, după ce a adormit cu lumânarea aprinsă. Cei doi câini, arşi de vii lângă el

Un bărbat de 63 de ani a murit intoxicat cu fum, în noaptea de duminică spre luni, după ce în apartamentul său din cartierul Radu Negru din municipiul Brăila a izbucnit un incendiu. Victima era inconştientă când au ajuns echipajele de intervenţie, iar în ciuda manevrelor medicale, nu a mai putut fi salvată. În locuinţă au fost găsiţi morţi şi cei doi câini ai bărbatului.

Alarma s-a dat la ora 02:40, când Detaşamentul 1 de pompieri Brăila a fost solicitat să intervină la un apartament din cartierul Radu Negru. Trei autospeciale cu apă şi spumă şi o ambulanţă SMURD au ajuns la faţa locului pentru a limita şi stinge incendiul.

Proprietarul, găsit inconştient în apartament

Articolul continuă după reclamă

În interior, pompierii l-au găsit pe proprietarul de 63 de ani în stare de inconştienţă, intoxicat cu fum. Echipajele medicale i-au acordat îngrijiri la faţa locului, apoi l-au transportat la Spitalul Clinic de Urgenţă Judeţean Brăila. În ciuda eforturilor medicilor, în jurul orei 05:00, bărbatul a fost declarat decedat.

Opt persoane s-au autoevacuat, iar alte două au fost scoase din locuinţe de echipajele de intervenţie. Pompierii au ventilat scara blocului pentru a elimina fumul dens.

Flăcările au ars bunurile din sufragerie, iar pereţii apartamentului au fost puternic degradaţi de fum şi temperatură.

Incendiul, pornit cel mai probabil de la o lumânare nesupravegheată

Potrivit pompierilor, cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost o lumânare aprinsă lăsată nesupravegheată. Apelul la 112 a fost făcut cu întârziere, ceea ce a îngreunat intervenţia.

După lichidarea incendiului, în jurul orei 04:55, salvatorii au descoperit în locuinţă şi cei doi câini de talie mică ai bărbatului, decedaţi în urma intoxicaţiei cu fum.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

mort incendiu braila lumanare pompieri ars apartament
Înapoi la Homepage
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Companiile aeriene își anulează zborurile după alerta Airbus. Air France a oprit 35 de curse. Wizz Air, Lufthansa, Easy Jet, afectate
Companiile aeriene își anulează zborurile după alerta Airbus. Air France a oprit 35 de curse. Wizz Air, Lufthansa, Easy Jet, afectate
Ultima postare făcută de Jasmina, tânăra care a murit pe loc în accidentul provocat de prietena ei, în București. Ce mesaj publicase 
Ultima postare făcută de Jasmina, tânăra care a murit pe loc în accidentul provocat de prietena ei, în București. Ce mesaj publicase 
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi se par exagerate preţurile produselor tradiţionale la târgurile de Crăciun?
Observator » Evenimente » Brăilean intoxicat mortal cu fum, după ce a adormit cu lumânarea aprinsă. Cei doi câini, arşi de vii lângă el