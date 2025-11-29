Brăilean intoxicat mortal cu fum, după ce a adormit cu lumânarea aprinsă. Cei doi câini, arşi de vii lângă el
Noapte de coşmar în cartierul Radu Negru din Brăila. Un bărbat de 63 de ani a murit după ce apartamentul i-a fost cuprins de fum, iar pompierii l-au găsit inconştient. În casă au fost găsiţi morţi şi cei doi câini ai lui.
Un bărbat de 63 de ani a murit intoxicat cu fum, în noaptea de duminică spre luni, după ce în apartamentul său din cartierul Radu Negru din municipiul Brăila a izbucnit un incendiu. Victima era inconştientă când au ajuns echipajele de intervenţie, iar în ciuda manevrelor medicale, nu a mai putut fi salvată. În locuinţă au fost găsiţi morţi şi cei doi câini ai bărbatului.
Alarma s-a dat la ora 02:40, când Detaşamentul 1 de pompieri Brăila a fost solicitat să intervină la un apartament din cartierul Radu Negru. Trei autospeciale cu apă şi spumă şi o ambulanţă SMURD au ajuns la faţa locului pentru a limita şi stinge incendiul.
Proprietarul, găsit inconştient în apartament
În interior, pompierii l-au găsit pe proprietarul de 63 de ani în stare de inconştienţă, intoxicat cu fum. Echipajele medicale i-au acordat îngrijiri la faţa locului, apoi l-au transportat la Spitalul Clinic de Urgenţă Judeţean Brăila. În ciuda eforturilor medicilor, în jurul orei 05:00, bărbatul a fost declarat decedat.
Opt persoane s-au autoevacuat, iar alte două au fost scoase din locuinţe de echipajele de intervenţie. Pompierii au ventilat scara blocului pentru a elimina fumul dens.
Flăcările au ars bunurile din sufragerie, iar pereţii apartamentului au fost puternic degradaţi de fum şi temperatură.
Incendiul, pornit cel mai probabil de la o lumânare nesupravegheată
Potrivit pompierilor, cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost o lumânare aprinsă lăsată nesupravegheată. Apelul la 112 a fost făcut cu întârziere, ceea ce a îngreunat intervenţia.
După lichidarea incendiului, în jurul orei 04:55, salvatorii au descoperit în locuinţă şi cei doi câini de talie mică ai bărbatului, decedaţi în urma intoxicaţiei cu fum.
