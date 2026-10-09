Bărbat, în stare critică după ce s-a prăbuşit în timp ce aştepta să se închine la racla Sf. Parascheva

Zilele acestea, oamenii merg zeci sau chiar sute de kilometri pentru câteva clipe în faţa Sfintei Parascheva, la Iaşi. Vin cu rugăciuni, cu speranţe şi cu dorinţa de a găsi alinare. Mii de credincioşi s-au închinat ieri la raclă, iar acesta e doar începutul. Dar oricât de mare ar fi dorinţa, sănătatea trebuie să rămână pe primul loc. Un bărbat de 69 de ani este în stare critică, după ce s-a prăbuşit în timp ce aştepta să se închine. Medicii fac apel la prudenţă în cazul persoanelor cu probleme medicale.

Racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost scoasă din Catedrala Mitropolitană și așezată în baldachinul din curte. Zece mii de credincioşi se închinaseră deja la raclă în prima parte a zilei.

Răbdare. Este cuvântul care descrie cel mai bine ce se întâmplă la Iaşi zilele acestea. Este o virtute pe care cei care nu o au o învaţă cât timp stau la rând pentru a ajuge să se închine la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva. Încă din prima zi de pelerinaj a ajuns la 7 ore, iar de la zi la zi, acest timp va creşte până la 20 de ore.

Totuşi, pentru unii aşteptarea nu a fost atât de uşoară. Unora li s-a făcut rău şi au fost luaţi cu ambulanţa. Medicii recomandă ca persoanele în vârstă sau cele cu afecțiuni cardiace, respiratorii sau cronice să aibă permanent la ele tratamentul prescris, apă și o gustare.

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Dacă au problemele sau... întrebări, credincioşii pot suna acum chiar şi la telefonul pelerinului. "Repezentanţii Mitropoliei au pus la dispoziţie două numere de telefon la care poţi suna şi adresa orice întrebări au dumnealor. Şi la fel există o aplicaţie pusă la dispoziţie de către Mitropolie pentru a afla unde este capătul rândului", a explicat coloneul Adrian Constantin Mătăsaru.

Autorităţile se așteaptă ca peste 300.000 de pelerini să treacă pe la racla Sfintei în zilele următoare. Anul acesta, oamenii se pot închina şi la rămăşiţele Sfântului Preot Paisir de la Neamț, abia canonizat. Pelerinajul de la Iaşi se încheie oficial pe 15 octombrie.