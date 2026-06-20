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Video Bărbatul din Cluj care a împușcat un copil din greșeală, reținut. Și-a ascuns fapta cu complicitatea victimei

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Diana Severin | Timp citire: 1 minut
Publicat la 20.06.2026, 12:40 | Modificat la 20.06.2026, 12:40

Un adolescent de 14 ani a fost împuşcat în cap, din greşeală, cu o armă cu aer comprimat. Bărbatul care a tras ţintise, de fapt, un câine, iar după incident cei doi au încercat să ascundă fapta. Băiatul a ajuns la spital pentru îngrijiri medicale.

Incidentul s-a petrecut în luna aprilie, însă a fost ținut ascuns până acum. Bărbatul ar fi tras două focuri la marginea satului Poieni din județul Cluj. Unul către un câine, fără să-l lovească, iar al doilea ar fi nimerit pe copil direct în cap.

Și-a ascuns fapta timp de două luni

În urma incidentului, bărbatul a dus copilul la spital pentru îngrijiri medicale, acolo unde cei doi ar fi încercat să ascundă fapta. Copilul ar fi spus medicilor că rana ar fi fost provocată de o piatră în timp ce se juca. În aceste condiții, fără suspiciuni, medicii nu au alertat poliția. 

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Mama copilului, însă, a fost cea care a anunțat poliția acum două zile. În urma probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și plasat într-un centru de reținere și arestare preventivă.

Bărbatul este acum cercetat pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept și lovire sau alte violențe.

Diana Severin
Diana Severin
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