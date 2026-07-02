Cum trece românul prin foc? Cu multă apă și cu la fel de mult haz. Hazul de necaz și resemnarea mioritică ne-au ținut întotdeauna la suprafață atunci când ni se îneacă toate corăbiile, străzile, metroul…

Știrea zilei pentru bucureșteni, dar și pentru cei care ajung din alte orașe aici, adică pentru peste 3 milioane de oameni, este că metroul funcționează în parametri normali. Nu mai sunt probleme cauzate de furtuna de alaltăieri seara, potrivit unui comunicat dat de Metrorex în această dimineață.

Imaginile ultimelor ore vin însă de pe rețelele de socializare. Stația de metrou Victoriei este vedeta incontestabilă a Internetului.

Bărci, gondole, canotori, pescari, sportivi, până și politicieni înzestrați brusc cu inteligență artificială stârnesc valuri de reacții. Scena reconstituită din Titanic era previzibilă totuși.