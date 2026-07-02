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Video Misiune încheiată tragic la Iaşi. Băiatul de 12 ani dispărut în iaz a fost găsit mort

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 02.07.2026, 13:42 | Modificat la 02.07.2026, 13:42

Misiunea de căutare a copilului de 12 ani dispărut în apele unui iaz din județul Iași s-a încheiat tragic. Băiatul a fost găsit aseară, iar în ciuda eforturilor medicilor de a-l resuscita, nu s-a mai putut face nimic.

Copilul mersese la scăldat ieri pentru a se răcori. La un moment dat un apel la 112 anunța că băiatul a intrat în apă, s-a scufundat și nu a mai ieșit la suprafață.

Mai multe astfel de cazuri au avut loc în ultimele zile, pe fondul temperaturilor crescute. În căutarea de răcoare, oamenii nu ţin cont de faptul că apele neamenajate pot fi periculoase.

Autoritățile atrag însă atenţia şi cer prudenţă în apropierea acestora. Iar copiii nesupravegheaţi nu ar trebui, sub nicio formă, să se scalde în zone unde nu există salvamari.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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