Bătaie între 11 persoane pe un bulevard din Arad. 10 bărbaţi vor fi reţinuţi, 6 au ajuns la spital

Un scandal între 11 persoane a avut loc, sâmbătă seară, pe un bulevard din Arad, acestea lovindu-se reciproc cu pumnii şi picioarele, iar în urma evenimentului şase dintre cei implicaţi au fost răniţi şi transportaţi la spital.

Bătaie între 11 persoane pe un bulevard din Arad. 10 vor fi reţinuţi, 6 au ajuns la spital - Profimedia

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Arad au anunţat că poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale au fost sesizaţi, sâmbătă, în jurul orei 23.30, despre faptul că are loc un conflict între mai multe persoane, pe Bulevardul Revoluţiei din Arad.

Poliţiştii au menţionat că zece bărbaţi urmează să fie reţinuţi pentru 24 de ore

"Din cercetări a reieşit că 11 bărbaţi, cu vârste cuprinse între 16 şi 42 de ani, pe fondul unui conflict, s-ar fi lovit reciproc, cu pumnii şi picioarele, în urma altercaţiei, 6 bărbaţi fiind răniţi şi transportaţi la spital", au transmis reprezentanţii IPJ Arad.

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Poliţiştii au menţionat că zece bărbaţi urmează să fie reţinuţi pentru 24 de ore, pentru încăierare şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.