Preşedinţii Curţilor de Apel din ţară cer explicaţii privind întâlnirea dintre Ilie Bolojan şi preşedinta CCR

Președinții Curților de Apel din țară cer clarificarea scopului întâlnirii dintre președinta Curții Constituționale, Elena-Simina Tănăsescu și premierul interimar Ilie Bolojan.

"Preşedinţii curţilor de apel din România, în considerarea exigenţelor statului de drept şi din perspectiva instanţelor judecătoreşti, chemate să dea efect în activitatea lor jurisdicţională deciziilor Curţii Constituţionale, consideră necesară clarificarea informaţiilor apărute în spaţiul public referitoare la întâlnirea dintre preşedinta Curţii Constituţionale a României, doamna Elena-Simina Tănăsescu, şi domnul Ilie Bolojan, prim-ministru demis, care ar fi avut loc în biroul preşedintelui Senatului, aceştia din urmă cu interese în dosare aflate pe rolul Curţii Constituţionale", se arată într-o scrisoare semnată de toţi preşedinţii curţilor de apel.

Aceştia arată că independenţa şi imparţialitatea justiţiei presupun nu numai absenţa oricărei influenţe exterioare, ci şi înlăturarea oricărei aparenţe care ar putea genera îndoieli legitime şi, din această perspectivă, transparenţa reprezintă o garanţie esenţială a încrederii publice în actul de justiţie.

"Lipsa de transparenţă care înconjoară asemenea întâlniri ale preşedintelui Curţii Constituţionale cu reprezentanţi de cel mai înalt nivel ai unui singur partid politic este profund inadecvată standardelor pe care trebuie să le respecte o jurisdicţie constituţională. Ea este de natură să genereze îndoieli legitime asupra aparenţei de imparţialitate, element fundamental al justiţiei constituţionale, şi poate produce consecinţe grave asupra percepţiei publice privind corectitudinea şi neutralitatea deciziilor Curţii", arată sursa citată.

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În scrisoarea menţionată se face referire la precedentul din anul 2018, când Elena-Simina Tănăsescu, la acel moment consilier prezidenţial, şi-a prezentat demisia în urma controverselor generate de o întâlnire cu un judecător al Curţii Constituţionale.

Deşi Administraţia Prezidenţială a negat existenţa oricăror presiuni, aceasta aprecia atunci că este "inadmisibil ca la nivelul opiniei publice să planeze orice suspiciune că ar fi fost posibilă o încercare de imixtiune în activitatea Curţii Constituţionale".

"Considerăm că standardul exprimat atunci rămâne pe deplin actual. Pentru înlăturarea oricărei speculaţii şi pentru protejarea încrederii publice în jurisdicţia constituţională, considerăm necesară clarificarea informaţiilor apărute public, cu privire la existenţa şi cadrul în care întâlnirea a avut loc, la motivul desfăşurării sale în biroul preşedintelui Senatului, precum şi la scopul şi temele discutate", precizează documentul citat.