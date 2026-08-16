Texte generate cu AI, doar cu watermark. Măsura luată de Anthropic pentru Claude vizează noile reguli europene

Anthropic, compania din spatele modelului lingvistic de mari dimensiuni (LLM) Claude, va începe să introducă watermark-uri invizibile în textele generate după modelul său. Măsura este menită să respecte noile norme ale Uniunii Europene privind transparenţa în domeniul inteligenţei artificiale, scrie Mediafax.

"Modelele Claude lansate la 2 august 2026 sau după această dată beneficiază de suport pentru marcarea conținutului încă de la lansare. Lucrăm, de asemenea, pentru a adăuga suport pentru marcarea conținutului și modelelor Claude lansate înainte de această dată", a transmis compania americană de inteligență artificială.

Noua politică de marcare se aplică tuturor serviciilor oferite de Claude, inclusiv aplicației pentru consumatori, platformei Claude destinată dezvoltatorilor (API), Claude Code, Claude Cowork și Claude Tag, precum și versiunilor Claude accesate prin AWS, Google Cloud și Microsoft Foundry.

Potrivit EuroNews, watermark-ul va fi fie integrat sub forma unui "watermark imperceptibil direct în text", fie sub forma unor metadate. Astfel, atunci când "Claude generează un tip de fișier compatibil, precum .svg, .png sau .jpg, va atașa metadate de proveniență semnate... [care] indică faptul că un fișier a fost procesat de Claude și permit detectarea eventualelor modificări neautorizate ale fișierului".

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Watermark-ul se va aplica în toate regiunile în care este disponibil Claude

Anthropic a precizat că watermark-ul se va aplica în toate regiunile în care este disponibil Claude, nu doar în Uniunea Europeană.

Marcarea nu se va limita la Europa. Anthropic a spus că watermark-ul va fi aplicat oriunde este disponibil Claude, la nivel mondial, oferind un nou exemplu despre modul în care standardele de conformitate impuse de UE produc efecte asupra standardelor globale care se conturează în domeniul inteligenței artificiale.

Anthropic folosește două tehnici distincte. Prima presupune introducerea unui tipar imperceptibil direct în textul generat, invizibil pentru cititori, dar detectabil de sisteme informatice și capabil să rămână asociat textului chiar și după ce acesta este copiat și lipit în altă parte.

Potrivit companiei, această tehnică nu modifică sensul, calitatea sau lizibilitatea răspunsului generat de Claude.

A doua tehnică se aplică fișierelor. Aceasta funcționează mai degrabă ca o urmă digitală, similară datelor EXIF ale unei fotografii, și este concepută pentru a putea fi verificată, nu pentru a fi ascunsă.

Detectarea acesteia ar necesita, cel mai probabil, un instrument compatibil cu C2PA sau sistemul de detectare pe care Anthropic intenționează să îl lanseze, și nu meniul standard de „proprietăți” al unui fișier. De asemenea, marcajul nu ar identifica neapărat Claude după nume, ci ar semnala că fișierul a trecut printr-un sistem de inteligență artificială.

Compania a precizat, de asemenea, în mod explicit că metadatele pot fi pierdute.

Anthropic a spus că marcajul unui fișier poate fi eliminat prin conversia formatului, salvarea din nou a fișierului, realizarea unor capturi de ecran sau prin alte procese similare. Astfel, un document sau o imagine care avea inițial un marcaj Claude poate să nu mai prezinte nicio urmă a acestuia după ce este editat sau convertit.

Decizia, legată de AI Act

Momentul este legat direct de Actul european privind inteligența artificială (AI Act).

Actul prevede că sistemele de inteligență artificială care creează conținut sintetic, precum deepfake-urile, trebuie să marcheze rezultatele drept generate artificial, în conformitate cu articolul 50.

Autoritățile de reglementare se așteaptă ca furnizorii să folosească o strategie de marcare pe mai multe niveluri, care să combine metadate semnate digital, watermark-uri imperceptibile și, în anumite cazuri, identificatori unici sau înregistrări ca măsură de rezervă, deoarece Codul de bune practici precizează că nicio tehnică de marcare nu este suficientă de una singură.

Anthropic a precizat clar că detectarea unui watermark reprezintă un indiciu, nu o dovadă.

Prezența unui marcaj într-un text confirmă doar că acesta este posibil să fi trecut la un moment dat prin Claude, nu și întreaga sa istorie.

Oamenii folosesc frecvent asistentul pentru corectarea, traducerea sau rezumarea unor materiale care au fost create inițial în altă parte. Prin urmare, un watermark poate apărea într-un text pe care Claude nu l-a scris inițial.

Și invers este valabil: editarea substanțială, traducerea, pasajele foarte scurte sau utilizarea unui model mai vechi care nu beneficiază de suport pentru marcare pot face ca un conținut generat în mod autentic de Claude să nu fie detectat.