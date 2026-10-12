Odată cu scăderea temperaturilor şi punerea în funcţiune a sistemelor de încălzire, creşte şi riscul izbucnirii incendiilor. Un astfel de incident s-a produs în Bistriţa-Năsăud, unde un bărbat în vârstă de peste 80 de ani a rămas fără un acoperiş deasupra capului, după ce locuința sa a fost cuprinsă de flăcări.

Alarma s-a dat aproape de miezul nopții, iar mai multe echipaje de pompieri au intervenit pentru stingerea incendiului. Intervenția a fost una dificilă, întrucât exista riscul ca flăcările să se extindă şi la gospodăriile învecinate.

Salvatorii cred că focul a pornit de la o sobă necurăţată corespunzător. Din fericire, proprietarul a scăpat nevătămat, însă locuinţa a fost grav afectată, iar pagubele materiale sunt însemnate.