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Video Bătrân de 80 de ani, rămas fără agoniseala de-o viaţă după ce casa i-a luat foc, în Bistriţa

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Editor Anda Anghelache | Timp citire: 1 minut
Publicat la 12.10.2026, 08:53 | Modificat la 12.10.2026, 09:02

Odată cu scăderea temperaturilor şi punerea în funcţiune a sistemelor de încălzire, creşte şi riscul izbucnirii incendiilor. Un astfel de incident s-a produs în Bistriţa-Năsăud, unde un bărbat în vârstă de peste 80 de ani a rămas fără un acoperiş deasupra capului, după ce locuința sa a fost cuprinsă de flăcări.

Alarma s-a dat aproape de miezul nopții, iar mai multe echipaje de pompieri au intervenit pentru stingerea incendiului. Intervenția a fost una dificilă, întrucât exista riscul ca flăcările să se extindă şi la gospodăriile învecinate.

Salvatorii cred că focul a pornit de la o sobă necurăţată corespunzător. Din fericire, proprietarul a scăpat nevătămat, însă locuinţa a fost grav afectată, iar pagubele materiale sunt însemnate.

Anda Anghelache
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