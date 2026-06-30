Băutura care aduce oamenii împreună. Trei sferturi dintre români o consideră cu adevărat liant social

Berea îşi reconfirmă statutul de "liant social" principal în România, fiind băutura cel mai des asociată cu momentele petrecute alături de cei dragi, conform celui mai recent studiu realizat la solicitarea Berarii României, care relevă că 72% dintre respondenţi consideră că berea aduce oamenii împreună, iar 70% o asociază cu socializarea mai mult decât orice altă băutură.

Studiul realizat de Reveal Marketing Research arată că 50% dintre români (1 din 2) consumă bere cu alcool cel puţin o dată pe săptămână. Analiza pe genuri indică faptul că bărbaţii rămân principalii consumatori săptămânali (66%), însă categoria păstrează o relevanţă semnificativă şi în rândul femeilor (35%). De asemenea, segmentul de bere fără alcool câştigă teren, fiind preferat de 31% dintre respondenţi, cu un vârf de popularitate de 39% în rândul segmentului de vârstă 35 - 44 de ani.

Piaţa berii din România a scăzut cu 4% în 2025, la un minim istoric

"Berea are o lungă tradiţie ca facilitator al socializării, iar acest studiu este o dovadă în plus că oamenii sunt mai predispuşi să se întâlnească cu cei dragi la o bere, cu atât mai mult cu cât în perioada aceasta avem şi evenimente sportive care creează noi oportunităţi de socializare. Observăm că asocierea berii cu momentele petrecute împreună este profund ancorată în nevoia românilor de conectare reală. Indiferent că vorbim de varianta cu alcool sau cea fără alcool, berea îşi menţine poziţia de partener de încredere al momentelor de destindere şi cred că românii au suficiente motive în perioada verii şi pot profita de concedii, de Campionatul Mondial de Fotbal pentru a le spune prietenilor: Hai la o bere!", a declarat directorul general al Asociaţiei Berarii României, Constantin Bratu, în comunicat.

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Efectele presiunii economice asupra sectorului berii, monitorizate de Berarii României, au avut ecou şi în obiceiurile de consum. Momentele de consum sunt alese mai conştient şi se observă o migrare a consumului din HoReCa către casă. Astfel, relaxarea la domiciliu rămâne contextul principal de consum pentru 54% dintre subiecţi, formatul preferat fiind doza sau sticla individuală. În schimb, atunci când ies în oraş, comportamentul de consum se nuanţează: 6 din 10 români preferă berea la sticlă în locaţiile HoReCa, iar 36% aleg berea la draft/halbă, o preferinţă care creşte la 47% în rândul persoanelor cu venituri mari şi la 44% în rândul tinerilor (18 - 24 ani).

"Încrederea în recomandări şi curiozitatea sunt factori de decizie principali. Atunci când aleg o băutură, românii pun cel mai mare preţ pe conexiunea umană: 67% dintre aceştia au cea mai mare încredere în recomandările prietenilor. În ceea ce priveşte mărcile preferate, piaţa din România prezintă un echilibru perfect între stabilitate şi dorinţa de nou. Deşi 51% cumpără doar mărci cunoscute, un procent identic de 51% declară că le place să încerce sortimente noi, sugerând o deschidere mare către experimentare în cadrul categoriei", se mai arată în studiu.

Studiul Reveal Marketing Research s-a desfăşurat online, în martie 2026, pe un eşantion reprezentativ de 1.006 respondenţi de peste 18 ani, din mediul urban şi rural, utilizatori de internet. Piaţa berii din România a scăzut cu 4% în 2025, la un minim istoric, respectiv 14,4 milioane de hectolitri, cel mai mic nivel din ultimii 20 de ani, pe fondul creşterii accizei la bere cu 26,2% în ultimele 15 luni, a anunţat, la sfârşitul lunii aprilie, directorul general al Asociaţiei Berarii României, Constantin Bratu.