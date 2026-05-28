Legea salarizării provoacă revolte! Angajaţii din sănătate şi vămi ameninţă cu greva generală. Profesorii şi magistraţii sunt la fel de revoltaţi. Sindicaliştii susţin că salariile vor scădea, deși premierul Ilie Bolojan a dat asigurări că nu se va întâmpla acest lucru.

"Nu va trece noua lege, nu va trece noua lege. Interimarii vor să ne ia banii, interimarii vor să ne ia banii.", se aud vocile protestatarilor.

Sute de angajaţi din Sănătate au protestat astăzi în faţa Ministerului Muncii.

"Trei mii 400 de lei net, în condiţiile în care noua lege a salarizării ne va lua norma de hrană, ne va lua gradaţia, ne va lua sporul de risc.", explică un angajat din Sănătate.

Articolul continuă după reclamă

De anul viitor, 4 din 10 angajați la stat, adică peste jumătate de milion de oameni, vor avea salarii mai mici conform noii grile care taie 87 de sporuri din cele 150 câte există acum. În aceste condiţii, o asistentă medicală care câștigă acum 6.000 de lei ar ajunge la un venit mai mic. Autoritățile dau asigurări, însă, că niciun bugetar nu va câştiga mai puţin. Diferența ar urma să fie acoperită prin compensații, astfel încât asistenta să primească în continuare 6.000 de lei.

"Nu ne mulţumeşte acest lucru, ea va lua în continuare, pe exemplu dumneavoastră 6.000 de lei, dar aceşti bani îi va lua timp de cinci ani de zile. Noi salariile le avem din 2018 îngheţate pentru unii salariaţi.", precizează Viorel Husanu, lider SANITAS.

"Vin cu o propunere a unor sume compensatorii care nu pot fi garantate zic eu pentru următorii cinci ani.", spune un alt protestatar.

Angajaţii din sănătate spun că pregătesc un program al protestelor. Pentru săptămâna viitoare este programat un miting pe data de 3 iunie, un altul pe data de 9 iunie, iar mai apoi vorbesc chiar de grevă generală.

Şi sindicatele din Educaţie se plâng că noua lege a salarizării, care reglementează veniturile a peste 1.500.000 de oameni, nu rezolvă inechităţile.

"Dacă un cadru didactic se transferă dintr-o unitate în alta, atunci pierde aceste sume compensatorii că apare nou încadrat. Şoferul de la Parlament are un salariu mult mai mare decât şoferul de pe microbuzele şcolare care are responsabilitate mult mai mare.", explică Florin Popa, prim-vicepreşedinte FSLI Spiru Haret.

"În general, vor pierde cei multi. Sectoarele care sunt populate de foarte multi angajati, cu siguranţă vor avea de suferit.", spune Cristian Păun, profesor de economie.

Judecătorii ar urma să piardă 16% din salariul brut, însă veniturile aflate în plată vor fi menținute. Pe lista nemulţumiţilor, grefierii amenință cu blocare proceselor, iar vameşii au început proteste prin execes de zel. În paralel, angajați de la Fisc și Trezorerie au declanșat proteste spontane. Liderul celei mai mari confederaţii sindicale a încercat să calmeze spiritele printr-un discurs rar întâlnit la un sindicalist.

"E adevarat că unii ar vrea să se vadă dacă se poate cu salariile de bază mega crescute şi să-şi păstreze tot purcoiul de sporuri, dar asta înseamnă că mai avem nevoie de înca un buget al României.", precizează Dumitru Costin, preşedinte BNS.

Mai mult de jumătate dintre bugetari vor primi, însă, majorări salariale cuprinse între 5 și 20%. Cele mai mari creșteri le vor avea demnitarii. Salariul președintelui ar urma să ajungă la 19.200 de lei net, în creştere cu aproape 5.000 de lei, premierul ar urma să câştige 18.000 de lei, cu 3.000 în plus. Președinții celor două camere ale Parlamentului, miniștrii, deputații și senatorii ar beneficia de creșteri între 2.000 și 3.500 de lei net.

"Şi în urma acestei legi a salarizarii unitare am ajuns să avem cu 20-30% salarii mai mari în sectorul public faţă de sectorul privat, ceea ce este nedrept pentru sectorul privat, cel care finanţează cheltuielile cu salariile.", menţionează Cristian Păun, profesor de economie.

Bugetul total pentru plata salariilor ar urma să fie majorat cu aproximativ 8 miliarde de lei.

Andreea Petrescu Like A început ca o joacă în urmă cu aproape 20 de ani și s-a transformat repede în meserie. Undeva pe parcurs a devenit pasiune și chiar o boală pe care nu vreau să o vindec. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰