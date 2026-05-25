Mai puţine sporuri, salarii recalculate şi promisiunea unui sistem mai echitabil în noua lege a salarizării. Sporurile nu vor mai putea depăși 20% din salariul de bază, iar 87% dintre bonificaţii vor fi eliminate. Valoarea de referință după care vor fi stabilite salariile bugetarilor va fi de 4.100 de lei. Pentru unii bugetari, cum ar fi demnitarii, vin creşteri. Dar în sănătate şi educaţie ar putea urma tăieri, se tem sindicaliştii care amenință cu plângeri la Bruxelles.

Legea salarizării unitare schimbă complet grila de plată a bugetarilor.

Sectorul public înseamnă peste 1 milion două sute de mii de salariaţi - din toate sectoarele, fie că vorbim de sănătate, educaţie, poliţie, demnitrari sau adminitraţie.

Pentru toţi, tot statul scoate din vistierie pentru plata salariilor 166 de miliarde. legea nouă creşte bugetul cu 8 miliarde.

Dacă pentru unii creşterile ar fi de 6 la sută în medie, adică peste jumătate dintre bugetari, alţii vor pierde la sporuri. Legea nouă plafonează la sporurile la maximum 20 la sută din salariu.

Un angajat cu salariu de bază de 6.000 de lei ar putea primi maximum 1.200 de lei în sporuri, indiferent câte bonusuri are acum.

"Zona de sporuri a devenit sport naţional în România, sunt 151 de sporuri în România. Eliminăm 87 dintre aceste sporuri, înseamnă o reducere de 56-57 la sută, este anormal să rezolvi prin sporuri salarizarea de bază.", a declarat Dragoş Pîslaru, ministrul interimar al Muncii.

În locul lor apare un sistem nou de bonificaţii pentru performanţă. Premii vor putea primi cel mult 20% dintre angajaţi, iar bonusul poate ajunge la 30% din salariul de bază.

Demnitarii, după acest proiect al salarizării, vor câştiga mai mulţi bani. De exemplu, ministrul muncii va încasa cu 2500 de lei în plus.

"Avem o comprimare a gradelor, de la 8 la 1, de la un sistem care era 12 la 1, ceea ce înseamnă mai multă echitate în sistem. Valoarea de referinţă ca să ne încadrăm va fi 4100 de lei.", a mai spus Dragoş Pîslaru.

"Ar trebuit să vedem o salarizare în plus la stat atunci când vedem că economia merge bine. Această salarizare în sectorul bugetar, unitară sau nu, trebuie corelată foarte bine la contextul economic. Nu mai putem păstra un stat din acesta obez și cu salarii foarte mari.", a explicat Cristian Păun, profesor de economie.

Cele mai mari tensiuni sunt în sănătate şi educaţie, domeniile cu cei mai mulţi angajaţi şi cele mai multe sporuri.

"Nu vom accepta o lege de dragul de a atrage bani din fonduri europene. cercetăm inclusiv varianta de a ne adresa comisiei europene + 06.26 toată lumea aşteaptă ceva de la această lege a salarizării şi se pare că nu vor primi nimic. asigurările că nu va pierde nimeni la salariu nu au nicio valoare pentru noi.", a precizat Iulian Pope, reprezentant Federaţia Sanitas.

Profesorii spun deja că noua lege nu respectă promisiunile făcute după greva generală din 2023. Şi poliţiştii ameninţă dacă sporurile le vor fi plafonate.

"Sectorul educației, sectorul sănătate, cu siguranță vor avea de suferit. O să vedem, probabil, nu o creștere semnificativă, spre deloc, în aceste sectoare și vom vedea foarte multe zone din aceste sectoare unde probabil vom avea chiar tăieri de salarii.", a mai spus Cristian Păun.

"Există categorii de salariaţi care încadraţi pe noua lege vor trebui să le fie crescute drepturile salariale.Unele dintre sporuri vor fi incluse în salariile de bază.", a declarat Dumitru Costin, preşedinte BNS.

Legea urmează acum testul negocierilor cu sindicatele şi al dezbaterii publice.

