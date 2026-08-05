Momentul în care un fotbalist de 24 de ani a murit lovit de fulger, în timpul unui meci în Thailanda

Un fotbalist de doar 24 de ani din Thailanda a murit marți pe teren, chiar în timpul unui meci, fiind lovit de un fulger. Safwan Awae, era un jucător al echipei Yala FC, club de liga a treia, potrivit News.ro

Un coechipier a încercat imediat să-i acorde primul ajutor atacantului în vârstă de 24 de ani, aşa cum se poate vedea în mai multe imagini filmate de amatori. Zeci de persoane se aflau pe marginea terenului când fulgerul l-a lovit tragic pe Safwan Awae.

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Pe lângă acesta, mai mulţi jucători au fost răniţi

Mai mulţi jucători au fost răniţi în timpul ploii torenţiale din provincia Narathiwat, din Thailanda, o regiune adesea afectată de astfel de fenomene meteorologice. "Un jucător de fotbal a decedat după ce a fost lovit de fulger în timpul unui meci în Thailanda", a scris Federaţia, care "transmite cele mai sincere condoleanţe familiei, prietenilor şi clubului său în aceste momente dificile".

Safwan Awae semnase un contract în 29 iulie cu Yala FC, după o perioadă petrecută la Pattani FC, pe care a ajutat-o să promoveze în Thai League 2, a doua divizie naţională. Această tragedie reaminteşte importanţa respectării măsurilor de siguranţă în timpul evenimentelor sportive desfăşurate în condiţii meteorologice periculoase, inclusiv prin întreruperea şi amânarea meciurilor.

În timpul recentei Cupe Mondiale din 2026, meciul echipei Franţei din faza grupelor, împotriva Irakului, a fost întrerupt din cauza furtunilor. Pauza de la jumătatea meciului a durat peste două ore din cauza protocolului american, care impune oprirea imediată a meciurilor dacă se detectează un fulger pe o rază de 13 kilometri în jurul stadionului.