Este cod roşu de inundaţii, în judeţul Prahova, iar oamenii se aşteaptă la ce e mai rău. Pompierii au intervenit în mai multe zone şi au salvat o bătrână care rămăsese blocată într-o casă inundată. În oraşul Plopeni sunt străzi pe care accesul a fost restricţionat după ce ploaia le-a transformat în adevărate râuri. În Ploieşti, un pârâu e gata să se reverse, iar pompierii ridică diguri din saci cu nisip.

În Ploieşti, în zona pârâului Dâmbu, pompierii continuă intervenţiile pentru limitarea efectelor inundaţiilor. Au fost montaţi saci de nisip pentru a reduce debitul apei, după ce pârâul s-a umflat puternic în urma ploilor.

Apa a pătruns în curţile oamenilor, dar şi în locuinţe, iar echipajele au intervenit cu motopompe pentru evacuarea acesteia. Pompierii vor rămâne în zonă şi în următoarele ore, în condiţiile în care vremea s-ar putea înrăutăţi, iar problemele ar putea reapărea.

Intervenţii numeroase au loc şi în alte localităţi din judeţul Prahova, cele mai multe fiind raportate în Filipeştii de Târg. Mai multe echipaje de pompieri acţionează acolo pentru evacuarea apei din gospodăriile inundate.

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Ploaia continuă să cadă cu intensitate, astfel că autorităţile se aşteaptă ca efectele fenomenelor meteo să se resimtă şi în următoarele ore.

În cazul uneia dintre familiile afectate au intervenit şi poliţiştii, pentru evaluarea pagubelor produse. Autorităţile iau în calcul deschiderea unui dosar penal pentru distrugere, având în vedere amploarea daunelor.