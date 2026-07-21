Un adolescent de 17 ani din Suceava a murit după ce s-a prăbușit de pe o punte veche de aproape 60 de ani. Băiatul se întorcea cu bicicleta de la meci, când a căzut printr-o gaură, după ce mai multe scânduri au cedat. Tragedia a creat revoltă în localităţile vecine, mai ales că sătenii spun că este singura cale de acces între cele două sate și că o traversează zilnic cu teamă. Deși au semnalat în repetate rânduri pericolul Primăriei, autoritățile doar au cârpit construcţia. Primarul, în schimb, are altă ipoteză: scândurile lipsă ar fi fost smulse intenționat. Băiatul mai avea doar două săptămâni până la majorat.

"Noi când am venit şi am văzut gaura aşa de mare, şi fata mea s-a uitat şi a zis: Mami, uite o lanternă, e un telefon. Nu uit niciodată imaginea", a declarat femeia care l-a găsit.

Băiatul se întorcea acasă cu bicicleta, după ce văzuse finala Cupei Mondiale într-un sat vecin. Era trecut de miezul nopții când adolescentul a pornit spre casă. Ca să ajungă mai repede, a ales drumul cel mai scurt, o punte.

Pentru că zona nu era iluminată, băiatul de 17 ani s-a folosit de lanterna telefonului şi nu ar fi observat că din punte lipseau mai multe scânduri. A căzut cu bicicleta de la aproape 7 metri înălțime.

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Mirel ar fi împlinit 18 ani peste două săptămâni

"A zis: sper să nu fie Mirel? Că ei se cunosc", mai spune martora.

Băiatul a fost găsit, câteva ore mai târziu, chiar de o prietenă, din întâmplare. Fata se întorcea de la o nuntă împreună cu părinții, când a observat lumina lanternei telefonului și a descoperit bicicleta căzută lângă apă.

"Dacă nu era telefonul luminat, nu am fi văzut cadavrul", spune tânăra.

Puntea era singura legătură directă dintre Bilca și Vicovu de Jos, două sate vecine din judeţul Suceava și era folosită zilnic de localnici. O construcție veche, unde fiecare traversare era un exercițiu de echilibru şi curaj: cu balustrada mâncată de rugină și scânduri putrezite. În noaptea tragediei, o porțiune a rămas fără scânduri.

"Uite aici s-a dus o scândură. A mai rupt cineva o scândură aici. Aici este locul unde a căzut", spune primarul.

Sătenii sunt revoltaţi de situaţie, dar primarul vede altfel lucrurile.

"Un om normal, care merge pe jos, nu are cum să cadă de aici. Eu sunt convins că a fost făcut intenţionat. Cineva le-a scos. Puntea are 60 de ani, am refăcut-o în 2008", a declarat Rusu Zaharie - primar comuna Bilca.

"Am călcat aici, în locul acesta şi s-a rupt dulapul, am căzut cu jumătate de picior în aer". "Dacă ninge, plouă ele putrezesc", spun localnicii.

O anchetă va lămuri lucrurile şi va stabili cine este vinovat de moartea băiatului. Mirel se pregătea de petrecerea de majorat - peste doar două săptămâni ar fi împlinit 18 ani.