Descoperire şocantă în Constanţa, în urma unor percheziţii într-un dosar de sacrificare ilegală de animale. Poliţiştii au găsit cadavre de ovine şi bovine aruncate pe câmp şi într-o groapă improvizată, dar şi spaţii de tranşare neautorizate.

Cadavre de animale, abandonate pe câmp în Constanţa. Percheziţii într-un dosar de sacrificare ilegală - Sursa: Poliția Română

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat, miercuri, că, în cadrul Operaţiunii Jupiter, au fost puse în aplicare zece mandate de percheziţie domiciliară în judeţul Constanţa.

"Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că mai multe persoane ar fi sacrificat, în mod neautorizat, animale (ovine şi bovine), iar leşurile ar fi fost abandonate pe câmp. În urma punerii în executare a mandatelor de percheziţie domiciliară au fost descoperite şi ridicate mai multe înscrisuri privind trasabilitatea şi mişcarea animalelor ale căror resturi au fost abandonate", au afirmat poliţiştii.

Ei au precizat că au fost găsite şi cadavre de animale aruncate într-o groapă din zona unei ferme.

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"De asemenea, în două dintre locaţiile percheziţionate au fost descoperite 50 de crotalii a căror destinaţie finală nu figurează în judeţul Constanţa. În plus, au fost descoperite resturi provenite din sacrificarea animalelor, cadavre de animale aruncate într-o groapă neautorizată improvizată în perimetrul unei ferme, precum şi spaţii de tranşare amenajate", a mai precizat sursa citată.

Poliţiştii au precizat că au fost luate măsuri de igienizare a zonei, leşurile urmând a fi îndepărtate.

Poliţiştii continuă cercetările în acest caz pentru săvârşirea infracţiunii de abandonare, aruncare şi/sau ascundere a deşeurilor.