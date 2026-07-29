Premierul interimar Ilie Bolojan a respins informațiile potrivit cărora veniturile din Sănătate ar urma să scadă în contextul noii legi a salarizării. Totodată, el l-a atacat dur pe fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, pe care l-a acuzat că a alimentat greva din sistemul sanitar prin "dezinformare și minciună".

Bolojan îl acuză pe Rogobete că este "piromanul" grevei din Sănătate. "E bazată pe dezinformare și minciună" - Profimedia

Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat miercuri seara, invitat la Digi24, că informațiile potrivit cărora medicii și personalul sanitar ar urma să piardă bani în urma noii legi a salarizării reprezintă "o minciună", potrivit Mediafax.

"Această grevă care s-a derulat în aceste zile este bazată pe dezinformare și pe minciună. Una din minciuni este legată de faptul că dacă ar fi adoptată legea salarizării, ar urma să scadă nu doar în sănătate, ci și în alte domenii, lucru care a fost dezmințit și există prevedere explicită în lege. (…) Una este să ai un spor de 80%. care se aplică la un nivel al salariului. Şi alta este dacă îți crește nivelul salariului cu 20-30%, să ți se aplice un spor de 50%", a explicat Bolojan.

Premierul interimar a mai adăugat că respectivele compensații se vor menține până când angajații aflați în prezent sub nivelul noii grile vor ajunge treptat la același nivel salarial.

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Critici la adresa lui Rogobete

În plus, el a lansat și un atac direct la adresa fostului ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete.

"Domnul Rogobete în toate aceste zile s-a comportat în mod iresponsabil, fiind unul dintre piromanii acestei greve din sănătate, atât prin declarațiile pe care le-a făcut, cât și prin toate comportamentele", a declarat Bolojan.

Premierul a susținut că problemele reale ale sistemului sanitar sunt legate de dezechilibrele dintre spitalele mari și cele mici și de modul în care sunt utilizate resursele financiare.

"Avem secții supraglomerate, în principal în marile spitale din reședințele de județ, acolo unde adresabilitatea este mare, dar avem și multe spitale unde gradul de încărcare este foarte redus și, practic, acolo este ineficiență și este loc de mai bine", a mai spus Bolojan.

În plus, premierul interimar a precizat că Guvernul a aprobat posturi suplimentare pentru unitățile sanitare cu grad mare de ocupare, însă consideră necesară reorganizarea spitalelor mici care "au rămas cu vechile structuri".