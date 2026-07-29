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Universitatea Craiova, eliminată din Liga Campionilor, după 2-2 cu Levski Sofia

Universitatea Craiova, eliminată din Liga Campionilor, după 2-2 cu Levski Sofia - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 29.07.2026, 22:27 | Modificat la 29.07.2026, 22:28

Universitatea Craiova a fost eliminată din Liga Campionilor la fotbal, după ce a terminat la egalitate cu echipa bulgară Levski Sofia, 2-2 (1-2), miercuri seara, pe Stadionul "Ion Oblemenco" din Craiova, în manşa secundă a turului al doilea preliminar.

În meciul tur, din Bulgaria, Levski a câştigat cu 1-0. 

Craiova merge acum în turul 3 preliminar al Europa League, acolo unde va întâlni învinsa dintre KuPS Kuopio (Finlanda) și Sabah (Azerbaijan).

Redactia Observator
Redactia Observator
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