Universitatea Craiova, eliminată din Liga Campionilor, după 2-2 cu Levski Sofia
Universitatea Craiova, eliminată din Liga Campionilor, după 2-2 cu Levski Sofia - Profimedia
Universitatea Craiova a fost eliminată din Liga Campionilor la fotbal, după ce a terminat la egalitate cu echipa bulgară Levski Sofia, 2-2 (1-2), miercuri seara, pe Stadionul "Ion Oblemenco" din Craiova, în manşa secundă a turului al doilea preliminar.
În meciul tur, din Bulgaria, Levski a câştigat cu 1-0.
Craiova merge acum în turul 3 preliminar al Europa League, acolo unde va întâlni învinsa dintre KuPS Kuopio (Finlanda) și Sabah (Azerbaijan).
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