Pentru tinerii din generaţiile Z şi Millennials a devenit aproape un vis imposibil să se gândească să devină proprietari. 8 din 10 nu îşi permit o locuinţă, arată un studiu recent. De vină sunt salariile care bat pasul pe loc şi cheltuielile care o iau razna de la o lună la alta. Aşa ajung mii de tineri prinşi în capcana chiriei, fără nicio şansă să strângă banii pentru avansul la un credit. Dar s-ar putea să apară o portiţă: un proiect de lege care schimbă din temelii programul Noua Casă.

Preţurile s-au dublat în cinci ani. Salariul minim pe economie nu a crescut foarte mult. Acum, raportat la salariul minim pe economie nu poţi să stai nici în chirie.

Preţurile locuinţelor s-au dublat în ultimii cinci ani

Este realitatea dură cu care se confruntă tinerii din marile oraşe. Vlad are 27 de ani. A muncit până de curând în Horeca, dar acum şi şi-a deschis propria firmă în imobiliare, după ce a înţeles că banii pe care îi câştiga nu-i ajungeau de la o lună la alta, cu atât mai puţin să pună deoparte.

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"Stau într-un apartament cu trei camere, plătesc 550 de euro. Dacă ar fi să cumpăr apartamentul, mă aştept să-l cumpăr la un preţ de 200.000. În momentul de faţă este foarte greu", a declarat Vlad Macarie.

Visul propriei case îl amână cel puţin trei ani, până va reuşi să ia un credit ipotecar. Şi nu e singurul: 8 din 10 tineri români nu îşi permit o locuinţă, arată un studiu recent. Iar cine şi-ar permite, se gândeşte şi la carieră.

"Mulţi dintre ei nu îşi mai doresc să fie legaţi. Pe de altă parte şi costul vieţii a crescut destul de mult", a explicat Mihai Marcovici, broker de credite.

"Oamenii neavând putere de cumpărare crescută, confruntându-se cu preţuri crescute, nu-şi permit să economisească", a punctat Andreea Nica, analist financiar.

Avansul pentru o locuinţă sare de 20.000 de euro

Primul mare obstacol: avansul. O sumă care sare acum de 20.000 de euro. Aici ar putea interveni un proiect de lege care schimbă programul Noua Casă: tinerii sub 35 de ani ar plăti doar 5% avans, chiar şi pentru locuinţe mai scumpe, de până la 140.000 de euro, faţă de 15% cât e acum. Sună tentant, dar e o sabie cu două tăişuri.

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Rata lunară ar putea ajunge la aproape 5.000 de lei

"Trebuie să ai şi un nivel de venit de minimum 11.000 de lei, ca să poţi să susţii rata. Vorbim de un program care te expune", a mai precizat brokerul de credite.

La dobânzi mari şi costuri care, în trei decenii, ajung să spulbere avantajul iniţial.

"Totul se amplifică, totul creşte foarte mult. În România vorbim despre o finanţare care este de două ori mai mare decât la nivelul Uniunii Europene. Te finanţezi la 7,5-8%, în timp ce în alte ţări din Uniunea Europeană acelaşi credit poate fi accesat la 3,5%-4%", a subliniat Andreea Nica.

Creditele scumpe împing în sus şi chiriile

Creditele scumpe şi locuinţele la preţuri mari trag în sus şi chiriile. Aşa că decizia de a cumpăra sau nu un apartament devine tot mai chinuitoare.

"Oamenii sunt mult mai precauţi şi, înainte de a lua o decizie văd mult mai multe proprietăţi decât o făceau înainte. Chiria unui apartament de două camere este direct proporţională cu rata unui credit pentru un apartament cu două camere", a transmis Luiza Radu, vicepreşedinte APAIR.

Iar în Capitală, realitatea e şi mai crudă: cu 70.000 de euro mai prinzi doar o garsonieră sau un apartament vechi, undeva spre marginea oraşului.