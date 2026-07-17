Un individ în vârstă de 55 de ani a ajuns în spatele gratiilor, după ce a ucis cu o cruzime de neimaginat un câine.

Cadavrul câinelui omorât cu cruzime în Botoșani, descoperit de un călugar. Ce pedeapsă riscă agresorul - Arhivă

Cadavrul animalului a fost descoperit de un călugăr de la Mănăstirea Zosin în timp ce făcea lucrări agricole în zona mănăstirii. Bărbatul, cunoscut cu antecedente penale, a omorât animalul şi l-a îngropat. Când a aflat că este căutat de poliţişti, a scos cadravrul şi l-a ascuns pentru a şterge urmele.

Ce pedeapsă riscă bărbatul

"Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani, prin Biroul pentru Protecția Animalelor, a întreprins toate demersurile legale necesare pentru administrarea probatoriului și pentru tragerea la răspundere penală a persoanei bănuite de comiterea faptei, în raport cu vinovăția sa. În prezent, un bărbat, în vârstă de 55 de ani, bănuit de comiterea faptei, este arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.

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Deși, ca urmare a ultimelor probe administrate, încadrarea juridică a fost schimbată din nou, din infracțiunea de 'schingiuirea animalelor' în infracțiunea de 'uciderea animalelor cu intenție, fără drept', precizăm că ambele infracțiuni sunt sancționate cu aceeași pedeapsă prevăzută de lege. Prin urmare, schimbarea încadrării juridice nu are ca efect aplicarea unei pedepse mai blânde, autorul urmând să răspundă penal în aceleași limite de pedeapsă prevăzute de legislația în vigoare", se arată în comunicatul IPJ Botoşani.

Acum, bărbatul riscă până la 7 ani de închisoare.