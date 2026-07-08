Un nou caz de cruzime împotriva animalelor stârneşte indignare. Un câine a fost bătut cu ferocitate de un bărbat, într-o pădure din Botoşani. Incidentul a fost filmat, iar imaginile greu de privit din cauza impactului emoţional pe care îl au, au ajuns şi la autorităţi. Agresorul a fost identificat şi reţinut de poliţişti.

Polițiștii spun că furia bărbatului ar fi fost declanșată de faptul că animalul l-a lătrat.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru schingiuirea animalelor, infracțiune care are aceeași pedeapsă ca uciderea, cu intenție și fără drept, a unui animal.

Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

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Bărbatul a fost filmat în timp ce lovea câinele într-o pădure, iar în urma imaginilor a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, a fost prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

Rămâne de văzut ce vor decide magistrații și ce măsuri vor fi dispuse în acest caz.

Până în acest moment, animalul nu a fost găsit. Există suspiciunea că bărbatul ar fi încercat să-și șteargă urmele și ar fi îngropat câinele. Deocamdată, aceasta este doar o ipoteză.

Există însă și posibilitatea ca animalul să fi supraviețuit și să fi plecat din zonă. De altfel, bărbatul le-ar fi declarat anchetatorilor că l-a lăsat acolo după ce l-a lovit.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.