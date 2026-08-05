Cadavrul unui botoşănean, descoperit îngropat în grădina casei. Era dat dispărut de 5 luni

Descoperire macabră într-o comună din judeţul Botoşani. Un bărbat în vârstă de 48 de ani, care era dat dispărut de cinci luni, a fost găsit îngropat în grădina casei. Sunt dovezi că ar fi fost înjunghiat, iar acum poliţiştii caută să afle cine l-a ucis.

Există un cerc de suspecți și în același timp se fac verificări pentru a vedea dacă se va face și o reținere în acest caz. Un principal suspect pentru toată această întâmplare este chiar concubina bărbatului.

Asta după ce femeia le-ar fi spus autorităților că nu știe nimic despre el. Bărbatul a fost dat dispărut în luna iunie de către fiul său, care locuiește în Suceava. Știa că tatălui urma să plece în străinătate, dar nu mai reușea să intre în contact cu el deja din luna aprilie.

Așa că a sunat la poliție și au început imediat verificările. Prima care a fost întrebată a fost desigur concubina bărbatului. Aceasta deja nu mai era în țară și a spus că din ce știa ea și bărbatul ar fi urmat să plece din țară pentru că s-ar fi certat și altfel nu ar mai fi ținut legătura.

Articolul continuă după reclamă

În cele din urmă, după multiple verificări, s-a ajuns și la un control cu un câine de urmă făcut de către polițiși chiar în gospodăria bărbatului. Acesta a fost găsit îngropat acolo cu urme de înjunghiere. Iar acum se fac în continuare verificări pentru a vedea cu exactitate cine a comis fapta și ce măsuri vor fi luate. S-a deschis și un dosar penal în acest caz.