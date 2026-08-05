Putin a făcut o remaniere majoră în comandamentul militar al Rusiei. Cine va fi şeful forţelor pentru drone

Vladimir Putin schimbă din temelii o parte din conducerea militară rusă, pe fondul războiului din Ucraina. Președintele rus a anunțat miercuri noi comandanți pentru două dintre principalele grupări de pe front și a pus un general cu experiență la conducerea noilor trupe de sisteme fără pilot, structură care, deși fusese declarată formată încă din 2025, nu este nici acum complet operațională, explică Meduza, un site de ştiri independent în limbă rusă.

Vladimir Putin, la o reuniune cu conducerea Ministerului Apărării, la Moscova, pe 5 august 2026 - Sursa: Profimedia

Putin a anunţat numirea în cadrul a ceea ce el a numit o "rafinare" a structurii armatei, la mijlocul celui de al cincilea an al războiului din Ucraina. Dronele au ajuns să domine conflictul, cele două părţi desfăşurându-le nu numai de-a lungul liniei frontului de 1.200 km dar şi pentru atacuri pe mare sau asupra unor ţinte aflate mult în spatele liniilor precum infrastructură energetică şi depozite comerciale.

General-colonelul Denis Liamin la conducerea Forţelor ruse pentru Sisteme Aeriene fără Echipaj Uman

General-colonelul Denis Liamin va conduce trupele de drone ale armatei ruse, iar Valeri Solodciuk, până acum comandant al grupării "Centru", preia conducerea logisticii militare. În paralel, Andrei Ivanaev trece la comanda grupării "Centru", iar Piotr Bolgarev preia gruparea "Est".

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Ucraina a anunţat crearea propriului său comandament "cu impact cu rază lungă" luna trecută.

Putin l-a numit "unul dintre cei mai calificaţi specialişti"

Putin, adresându-i-se direct lui Liamin în timpul unei reuniuni televizate cu şefii din Ministerul Apărării, a spus că este "unul dintre cei mai calificaţi specialişti" care va prelua conducerea noilor forţe de operaţiuni cu drone. El l-a însărcinat cu încheierea formării acestor forţe şi cu preluarea comenzii "în viitorul apropiat".

Potrivit agenţiei ruse de stat TASS, Putin a cerut conducerii Ministerului Apărării și Statului Major General să prezinte rapoarte despre situația din zona războiului. "Aș dori să aud evaluările dumneavoastră despre ceea ce se întâmplă acum pe linia de contact, atât din partea ministrului Apărării, în ansamblu, cât și din partea șefului Statului Major General și în zonele de responsabilitate ale acelor grupări pe care le-ați comandat până acum".

Denis Liamin, fost şef de stat major al grupării "Centru"

Liamin a fost anterior şeful de stat major al grupului "Centru" al forţelor ruseşti care luptă în Ucraina. El a absolvit o şcoală de comandă la tancuri şi are experienţă în lucrul cu forţele terestre.

Putin a descris grupul "Centru" drept o parte cheie a eforturilor Rusiei de a ocupa întreaga regiune Doneţk, o prioritate de prim-plan pentru Moscova în război.

Potrivit presei ruse independente, numirea lui Denis Liamin face parte dintr-o serie mai amplă de schimbări în conducerea militară. Deşi Ministerul Apărării anunţase încă din decembrie 2025 că procesul de creare a Forţelor pentru Sisteme fără Pilot a fost finalizat, Putin a recunoscut acum că noua structură nu este încă pe deplin operaţională, iar una dintre principalele misiuni ale lui Liamin va fi tocmai finalizarea formării acesteia.

În cadrul aceleiaşi reorganizări, general-colonelul Valeri Solodciuk a fost numit la conducerea nou-createi Structuri Unificate de Logistică a armatei ruse. Solodciuk a condus până acum gruparea „Centru” şi a fost acuzat de autorităţile ucrainene de implicare în crime comise împotriva civililor în Bucea, în 2022.

Locul său la conducerea grupării "Centru" va fi preluat de general-colonelul Andrei Ivanaev, fost comandant al grupării "Est". La rândul său, gruparea "Est" va fi condusă interimar de general-maiorul Piotr Bolgarev, care a ocupat anterior funcţia de şef de stat major al acestei formaţiuni.

Putin a justificat schimbările prin necesitatea adaptării structurii Ministerului Apărării la experienţa acumulată în timpul războiului din Ucraina şi la noile cerinţe operaţionale ale armatei ruse.