O femeie din oraşul Târgu Bujor a şocat întreaga comunitate după ce şi-a îngropat bunica în spatele casei, fără a spune nimănui nimic, iar apoi i-a încasat liniştită, pensia. Doi ani de zile a primit banii.

Totul a ieșit la iveală după ce un vecin și factorul poștal au observat că femeia în vârstă de 90 de ani nu mai fusese văzută de mai bine de un an.

De fiecare dată când oamenii întrebau de ea, nepoata și soțul acesteia spuneau că bătrâna este plecată fie la Galați, fie într-o localitate din apropiere unde mai avea o soră sau că se află internată în spital. Suspiciunile au crescut iar unul dintre vecini, fost polițist, a anunțat poliția. Anchetatorii au ajuns la casa femeii și au făcut descoperirea șocantă.

Bătrâna era îngropată în curte. A fost dezgropată, iar trupul se afla în stare avansată de putrefacție. Mai mult nepoata și soțul acesteia ar fi continuat să încaseze pensia femeii o bună perioadă de timp până când, în urmă cu câteva luni, factorul poștal a sistat plata.

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Tocmai acest aspect îi face pe vecini să creadă că motivul pentru care dispariția femeii nu a fost anunțată ar fi fost unul financiar. Nepoata nu este acum acasă iar potrivit unor rude s-ar afla la audieri. Acum oamenii legii trebuie să stabilească în ce condiții a murit femeia și cine se face vinovat.