Orașul din România care face economii la curent fără să stingă luminile

Pe fondul alertei energetice, oraşele ţării încep să stingă lumina. De la magazine și hoteluri până la instituții publice, toate iau măsuri astfel încât să economisească orice kilowatt. La Braşov, însă, economii se fac de ani de zile. Iluminatul public este redus inteligent în funcţie de trafic. Astfel încât nimeni nu rămâne în beznă, când sistemul este sub presiune.

La Brașov, sistemul este format din lămpi cu eficiență energetică bună, lămpi care sunt controlate în sistem integrat la nivelul municipiului, dintr-un dispecerat. Decizia luată a fost ca reducerea fluxului de lumină să fie de la ora 22 până la nivelul de 70% din cel normal, iar de la ora 24 până la 50% din fluxul normal de lumină. Singurele excepții de la această regulă sunt trecerile de pietoni, unde intensitatea luminoasă rămâne la nivelul de 100% pe tot timpul nopții.

În acest fel se realizează o economie de 30% la curentul consumat pentru iluminatul stradal în municipiul Brașov. Aceasta este estimarea autorităților. Autoritățile locale vor să meargă și mai departe de atât, vor să stabilească un prag de 5-10 minute după apusul soarelui, un prag la care pentru iluminatul stradal să se folosească lumina solară remanentă, astfel încât iluminatul stradal să se aprindă mai târziu.

Și marile lanțuri de magazine au anunțat măsuri pentru eficientizarea consumurilor energetice, vor să crească gradele setate pentru instalațiile de aer condiționat la interior, vor să izoleze mai bine dispozitivele de frig pentru conservare alimentelor, frigidere și vitrine și de asemenea o altă măsură anunțată de marile lanțuri de magazine a fost diminuarea intensității luminoase pentru reclamele de pe timpul nopții.