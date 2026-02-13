Responsabilii politici trebuie să se preocupe mai mult de problemele structurale şi mai puţin de zgomot şi lozinci, a transmis, vineri, preşedintele Nicuşor Dan, ca reacţie la datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS), potrivit cărora ţara noastră a încheiat anul trecut în recesiune tehnică.

Într-o postare pe Facebook, el îndeamnă la echilibru în acest context. Potrivit preşedintelui, economia naţională a suferit o contracţie de 2% pentru că s-a redus consumul: pentru unii, reducerea consumului a venit din diminuarea puterii de cumpărare, pentru alţii, din prudenţa faţă de viitorul economic. Totuşi, adaugă el, România reuşeşte să reducă un deficit bugetar masiv fără asistenţă externă, fără FMI şi fără criza economică pe care a trăit-o în 2009-2010.

Nicuşor Dan: "Nu e ceva ce descoperim acum"

"Nu e ceva ce descoperim acum. Economia României încetineşte de patru ani, în ciuda unor deficite imense. Limitarea corupţiei, creşterea competitivităţii, corespondenţa între aşteptările mediului privat şi ce face politicul sunt lucruri pe care le avem de rezolvat de mult timp", susţine şeful statului. Cu toate acestea, apreciază că "avem motive de optimism". "Avem o economie privată solidă. Programul SAFE a fost bine întocmit de guvern şi va genera dezvoltare. Fondurile europene, şi PNRR, şi structurale, vor genera dezvoltare. Sunt uşoare progrese pe diminuarea evaziunii fiscale", detaliază Nicuşor Dan.

Preşedintele face apel, în acest context, la clasa politică şi la cetăţeni. "Evident că România are enorm de multe de reparat, în justiţie, în economie, în educaţie, în sănătate. Responsabilii politici să se preocupe mai mult de problemele structurale şi mai puţin de zgomot şi lozinci. Iar dumneavoastră, cetăţenii, continuaţi să puneţi, cu echilibru, presiune pe decidenţii politici pentru rezolvarea acestor probleme. Eu rămân implicat şi alături de dumneavoastră în acest demers, susţinând aceleaşi obiective şi aceeaşi responsabilitate publică", a scris şeful statului pe platforma de socializare.

Ce arată datele INS

Economia României a crescut cu 0,6% în 2025, însă a încheiat anul în recesiune tehnică, după ce Produsul Intern Brut (PIB) a fost mai mic cu 1,9% în trimestrul IV comparativ cu trimestrul III din 2025, acesta fiind al doilea trimestru consecutiv de scădere, potrivit datelor semnal publicate, vineri, de INS. În trimestrul III, economia României a consemnat un declin de 0,2%, faţă de trimestrul precedent.

Conform datelor INS, pe date ajustate sezonier, în trimestrul IV 2025, comparativ cu trimestrul anterior, PIB-ul a scăzut cu 1,9%. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2024, acesta a înregistrat o scădere cu 1,6%. Pe serie brută, comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2024, PIB-ul, în trimestrul IV 2025, a înregistrat o creştere cu 0,1%. În anul 2025, comparativ cu anul 2024, PIB-ul s-a majorat cu 0,6%.

"Ca urmare a revizuirii seriei brute a PIB-ului trimestrial prin includerea estimării Produsului intern brut pentru trimestrul IV 2025 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată, indicii de volum fiind revizuiţi faţă de a doua variantă provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul III 2025, publicată în comunicatul de presă nr. 6 din 9 ianuarie 2026, astfel: rezultatele trimestrului I 2025, comparativ cu trimestrul IV 2024, au fost revizuite de la 100,1% la 99,4%; rezultatele trimestrului II 2025, comparativ cu trimestrul I 2025, au fost revizuite de la 101,1% la 101,0%; rezultatele trimestrului III 2025, comparativ cu trimestrul II 2025 au fost revizuite de la 99,8% la 99,9%. Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial în conformitate cu practica europeană", menţionează INS.

