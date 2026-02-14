Antena Meniu Search
Ziua Îndrăgostiților, reinterpretată politic de Casa Albă: felicitări ironice cu Trump, Maduro și Groenlanda

Ziua Îndrăgostiților a devenit o zi a ironiilor la Casa Alba, care a lansat felicitări politice neconvenționale cu Donald Trump, Nicolás Maduro, Groenlanda, dar și teme legate de imigrație. Felicitările îmbină umorul și geopolitica. Mulţi susţin însă că sunt nepotrivite pentru o zi în care se celebrează dragostea.

Ziua Îndrăgostiților a luat o turnură pronunțat politică la Casa Albă anul acesta, când au fost publicate un set de felicitări ironice cu teme precum Nicolas Maduro, Groenlanda și imigrația, completate cu sloganul jucăuș „Făcut doar pentru tine”.

O Zi a Îndrăgostiţilor cu ironii politice la Casa Albă

Într-o imagine apare președintele american Donald Trump ținând în mână ceea ce pare a fi un „ordin executiv” pe care scrie „UR My Valentine”.

O altă felicitare îl înfățișează pe fostul președinte venezuelean Nicolas Maduro, capturat de SUA și deportat la New York luna trecută. Este concepută ca o felicitare de Ziua Îndrăgostiților, cu rânduri „Către:” și „De la:” și prezintă o fotografie cu Maduro legat la ochi în timpul transferului său în SUA, cu legenda „Mi-ai cucerit inima”.

O a treia felicitare îl prezintă pe senatorul democrat Chris Van Hollen întâlnindu-se cu un bărbat care a fost deportat pe nedrept în El Salvador de către administrația Trump, în ciuda unui ordin judecătoresc care a oprit mutarea. Imaginile lor apar în interiorul unei inimioare deasupra textului: „Dragostea mea pentru tine este la fel de puternică ca dragostea democraților pentru imigranții ilegali. Aș zbura 2.450 km ca să beau ceva cu tine.”

O altă imagine include o grafică în formă de inimă cu o hartă a Groenlandei și o continuare a temei de Ziua Îndrăgostiților. Textul spune „Este timpul să ne definim situația”, făcând referire la eforturile anterioare ale lui Trump de a anexa Groenlanda, o mișcare care a atras condamnări internaționale înainte ca acesta să rămână tăcut pe această temă în ultimele săptămâni.

Postarea de Ziua Îndrăgostiţilor de la Casa Albă a divizat puternic opiniile pe rețelele de socializare, declanșând dezbateri intense. Susținătorii au lăudat utilizarea umorului, în timp ce mulți au descris mișcarea ca fiind nepotrivită, argumentând că a exploatat o zi asociată cu dragostea și afecțiunea pentru a scoate în evidență acțiuni militare și ambiții teritoriale.

