Ziua Îndrăgostiților, reinterpretată politic de Casa Albă: felicitări ironice cu Trump, Maduro și Groenlanda

Ziua Îndrăgostiților a devenit o zi a ironiilor la Casa Alba, care a lansat felicitări politice neconvenționale cu Donald Trump, Nicolás Maduro, Groenlanda, dar și teme legate de imigrație. Felicitările îmbină umorul și geopolitica. Mulţi susţin însă că sunt nepotrivite pentru o zi în care se celebrează dragostea.

O Zi a Îndrăgostiţilor cu ironii politice la Casa Albă

Într-o imagine apare președintele american Donald Trump ținând în mână ceea ce pare a fi un „ordin executiv” pe care scrie „UR My Valentine”.