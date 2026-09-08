Părinţii de copii mici caută cafenele unde să poată merge cu cei mici fără ca aceştia să îi deranjeze pe ceilalţi clienţi. Tocmai de aceea apar aşa-zise cafenele pentru toată familia, unde adulţii stau liniştiţi de vorbă, iar copiii au la dispoziţie spaţii generoase de joacă şi chiar ateliere care să îi ţină ocupaţi şi să îi distreze.

În astfel de cafenele, mamele pot să stea liniştite de vorbă cu prietenele lor în timp ce copiii se joacă. "El se joacă, mi-am luat cafeaua! Cel mai mult îmi place că nici nu ştiu când trece timpul! Venim că stăm o oră, ne trezim că au trecut trei ore şi trebuie să plecăm acasă şi e cu supărare", a declarat Bianca, mamă. "De multe ori când voiam să ieşim în oraş, ne loveam de o situaţie - fie trebuia să ieşim la un loc de joacă şi noi trebuia să stăm într-un colţ şi copiii să se simtă bine, fie trebuia să mergem la un restaurant copiii aveau un mic colţ şi la un moment dat se plictiseau. Am gândit un spaţiu în care să se simtă bine şi copiii dar să fie o ieşire în oraş şi pentru părinţi. Pot să-şi bea în sfârşit o cafea caldă!", a declarat Cristina Simionescu, proprietara cafenelei.

Conceptul de cafenea de joacă a apărut în SUA şi s-a dezvoltat mult în ultimii 15 ani

Aceste localuri sunt din ce în ce mai populare. Unele s-au reinventat şi sunt mai mult decât o cafenea. "Nu doar că participă la activităţi, ci şi la tabăra de vară, practic îşi petrece toată ziua aici", a declarat Estera, mamă. "În timpul weekendului organizăm piese de teatru, ateliere în care părinţii pot să vină şi să bea o cafea şi copiii să vină să creeze. Costul atelierului include şi apă, cafea şi limonadă pentru părinţi şi copii", a declarat Gabriela Bârzea, proprietara centrului educaţional.

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Conceptul de cafenea de joacă a apărut în Statele Unite şi s-a dezvoltat mult în ultimii 15 ani. Părinții din generațiile recente au început să caute asemenea spații în care copiii se joacă, în timp ce ei savuează cafea de specialitate şi se relaxează într-un decor minimalist sau scandinav.