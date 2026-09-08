Tragedie la o firmă din Daneş. Un muncitor a murit după ce o ţeavă de mari dimensiuni a căzut peste el

Un bărbat în vârstă de 56 de ani a murit, marţi, după ce a fost lovit de o ţeavă metalică de mari dimensiuni, cu o greutate considerabilă, în timp ce lucra în apropierea unui utilaj folosit pentru manipularea unor astfel de ţevi, la o societate comercială din Daneş, judeţul Mureş. Potrivit Inspectoratului Judeţean de Poliţie Mureş, despre eveniment au fost informaţi şi repezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă Mureş, fiind vorba despre un accident de muncă.

IPJ Mureş informează că marţi, în jurul orei 08.20, poliţiştii Secţiei 10 Poliţie Rurală Sighişoara au fost sesizaţi, prin apel 112, despre producerea unui accident de muncă, la o societate comercială din localitatea Daneş.

„Din primele cercetări efectuate a reieşit faptul că un bărbat de 56 de ani, din comuna Daneş, în timp ce îşi desfăşura activitatea, în apropierea unui utilaj folosit pentru manipularea unor ţevi metalice, în circumstanţe ce urmează a fi stabilite prin cercetări, ar fi fost surprins de căderea unei ţevi metalice de mari dimensiuni şi greutate. În urma impactului, din nefericire, bărbatul a decedat”, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, trupul neînsufleţit a fost transportat pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea cu exactitate a cauzei decesului, iar reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă Mureş au fost informaţi despre eveniment, fiind vorba despre un accident de muncă.

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Cercetările sunt continuate de poliţiştii Secţiei 10 Poliţie Rurală Sighişoara, în cadrul unui dosar penal de ucidere din culpă şi nerespectarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.