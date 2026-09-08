O femeie din Marea Britanie a supravieţuit în mod miraculos după un accident în timpul unei sărituri cu paraşuta. Tânăra a fost lovită de un coleg în timpul saltului şi a rămas inconştientă în aer. A căzut în gol mii de metri şi a scăpat cu viaţă doar datorită faptului că a aterizat peste un brad, care a amortizat impactul.

O experienţă plină de adrenalină s-a transformat într-o luptă pentru supravieţuire pentru Holly Wiffen. Tânăra a fost la un pas de moarte după un salt în grup la un festival în apropierea oraşului Nottingham. "Îmi amintesc că am sărit din avion şi apoi m-am trezit la pământ. M-am uitat în sus şi am văzut paraşuta de rezervă într-un copac şi m-am gândit: "Ceva a mers prost!" Apoi au început să vină oamenii şi îmi amintesc că primul lucru pe care l-am spus a fost: "Ajutaţi-mă să îmi dau jos echipamentul până nu îl taie paramedicii"", a declarat Holly Wiffen, paraşutistă.

Timp de 50 de secunde, Holly s-a prăbuşit spre pământ cu peste 240 de kilometri pe oră

Imediat după saltul din avion, la 4.100 de metri altitudine, Holly a fost lovită de un coleg şi şi-a pierdut cunoştinţa. "În mod normal, ca să formăm un grup zburăm relativ aproape unii de ceilalţi, aşa că nu ne aplecăm prea mult în jos, să zburăm prea repede. Dar această persoană a calculat greşit viteza de coborâre şi m-a văzut în ultima secundă. Se vede cum încerc să frânez, dar este prea târziu şi mă loveşte în spatele capului cu tibia", a declarat Holly Wiffen.

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Timp de 50 de secunde, Holly s-a prăbuşit spre pământ cu peste 240 de kilometri pe oră. Imaginile arată eforturile disperate ale unui paraşutist care încearcă să se apropie de ea ca să îi deschidă dispozitivul. Bărbatul a renunţat pentru a-şi activa propria paraşută. Holly a avut însă noroc. În drum spre pământ, a evitat rulotele, clădirile şi liniile electrice din zonă, iar crengile unui brad au încetinit căderea. Deşi nu îşi aminteşte, ea a reuşit să deschidă una dintre paraşute.