O depăşire riscantă l-a răpit pentru totdeauna pe George din braţele fetiţei lui. Bărbatul şi-a pierdut viaţa într-un accident cumplit rutier în comuna Băleşti, judeţul Gorj. Maşina în care se afla a fost lovită de un şofer, care a încercat să îl depăşească printr-un loc nepermis.

Dubiţa în care se afla George a fost aruncată zeci de metri pe şosea. În urma impactului, şoferul a rămas încarcerat şi din păcate medicii nu au mai putut să facă nimic pentru el.

Tânărul lucra ca fotograf, era divorţat şi era tatăl unei fetiţe, care va trebui acum să crească fără el.

O mare de lacrimi pentru George

Vestea morţii i-a şocat pe apropiaţi, iar mesajele au curs pe reţelele de socializare. „Încă nu îmi vine să cred că nu mai ești, parcă ieri vorbeam de pozele frumoase de le-ai făcut la botez. Rămas-bun, prieten drag!”

Articolul continuă după reclamă

„Geo, dragul meu prieten, așa îți sclipeau ochii săptămâna trecută când mi-ai spus “Trăiește-ti viața, Larisa, că viața e frumoasă!”, iar acum s-a stins lumina din ei. Nu cred că există cuvinte suficient de mărețe pentru tine! Nici cele mai frumoase, nici cele mai profunde…sunt prea mici ca să cuprindă frumusețea sufletului tău, bunătatea pe care ai purtat-o în tine și felul în care ai reușit să lași lumină în viețile oamenilor care te-au cunoscut. Ai fost mai mult decât un prieten! Ai fost colegul de bancă, ce în clasa a 6-a, a încasat un 1 pentru că mi-a șoptit la istorie (treaba asta m-a “costat” multe ieșiri la cafele când ne-am făcut mari)…ai fost omul cu care puteam să râd până ne durea sufletul și omul lângă care și tăcerile aveau sens; iar acum, dintre toate lucrurile pe care aș vrea să ți le mai spun, cel mai greu este că nu mai am cui să le spun. Mi-aș fi dorit să mai avem timp…Să facem glume pe care doar noi le înțelegeam și momentele noastre despre care nu știam atunci că vor deveni amintiri. Nu știu cum să-mi iau rămas-bun pentru că o parte din mine refuză să creadă că ai luat o parte din copilăria mea, acolo, cu tine. Te voi purta cu mine în toate lucrurile frumoase pe care le-ai lăsat în urmă, în fiecare amintire și mai ales în fiecare zâmbet… pentru că oamenii ca tine nu pleacă niciodată cu adevărat. Rămân în sufletele celor care i-au iubit și i-au apreciat. Dacă aș putea să-ți spun un singur lucru pentru ultima dată, ar fi atât: îți mulțumesc că ai fost cel mai bun prieten al meu. Te voi purta în suflet! Dumnezeu să te pună de-a dreapta Sa!”

“Drum lin, prietene! Nu am cuvinte,ai fost un om minunat! Condoleanțe familiei!!!”

“Un băiat minunat și frumos la chip și suflet! Păcat de asa pierdere, de tinerețea și visele sale, de dragostea ce o purta fetitei și familiei. O moarte atât de violenta, atât de tragica pentru toți cei câte l-am cunoscut! A lăsat în urma amintiri și emoții frumoase.... Nici nu pot sa imi închipui cata durere a lăsat în urmă.... Părinți minunați care îl iubeau ca pe lumina ochilor”.

„Azi a plecat un tânăr fotograf dintre noi. Știu cât îi plăceau aparatul foto și prăjiturile! George, bunul Dumnezeu să te primească în Rai și să faci poze frumoase în Rai!”

În accident a fost rănit şi celălalt şofer, un bărbat în vârstă de 49 de ani. Acesta era conștient și cooperant, a primit îngrijiri medicale la fața locului și ulterior a fost transportat la UPU Târgu Jiu.