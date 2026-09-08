Începe să curgă nectarul din recoltele peste aşteptări! Merele, perele sau fructele de pădure care nu mai încap în cămări se transformă în suc de casă. De altfel, apetitul pentru băuturi acidulate este în scădere şi la magazine, şi la terase. Începe să crească, în schimb, cererea de sucuri naturale proaspete.

Alexandra și familia ei nu aruncă nimic din roadele grădinii de lângă Târgu Jiu. Recoltele îmbelşugate le transformă în sucuri delicioase.

"Ştiu ce se pune în ele şi ştiu că sunt cât se poate de simplu de făcut. Astăzi o să fac un nectar de pere. Este foarte bun nectarul de pere, conservă aroma sa aproape de natural şi o să facem un suc de sfeclă cu mere", a declarat Alexandra Şchiopu, producător.

Așa ajung în pahare combinații pentru toate gusturile.

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Sucurile naturale, preferate pentru gust şi aportul de vitamine

"Sucul meu preferat natural este cel de pere. Le prefer pe cele naturale deoarece au un gust autentic şi nu conţin foarte mult zahăr", a spus o femeie.

"Au un aport de vitamine, minerale, ne vitalizează corpul şi ne susţin sănătatea. Este potrivit şi pentru copil", a adăugat altă persoană.

"Îmi plac sucurile naturale pentru că cele naturale te ajută şi îţi dau multă energie", a susţinut şi un copil.

Cât costă un fresh sau un smoothie în oraş

Freshurile și smoothie-urile sunt tot mai căutate în restaurante și cafenele, unde un pahar cu suc costă între 18 şi 25 de lei.

"De exemplu, aici, avem cu căpşuni şi fructe de pădure şi cu suc de măr verde şi sunt o variantă foarte bună de băut", a transmis Mirabela Foanene, barista.

Avertismentul nutriţioniştilor

Nutriţioniştii recomandă, însă, cumpătare şi în cazul sucurilor naturale.

"Ele vin la pachet cu un aport foarte mare de vitamine şi de minerale, dar prin procesul de stoarcere, marea majoritate a fibrelor sunt îndepărtate, din păcate, prin urmare vom avea o eliberare bruscă de zaharuri în sânge, ceea ce înseamnă că insulina noastră se va duce în sus. Ele sunt foarte contraindicate în speţă la persoanele care doresc să piardă în greutate, persoanele care au un IMC de supraponderalitate plus, sau persoanele care suferă de rezistenţă la insulină sau diabet", a explicat Ionuţ Ignat, nutriţionist.

Ţara noastră are o reţea dezvoltată de fabrici şi mici ateliere care produc sucuri naturale. Multe produc propriile mărci de băuturi şi oferă, în acelaşi timp, servicii de procesare pentru cei care vin cu fructele din livada lor.