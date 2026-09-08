Dronă în spaţiul aerian al României, mesaje de alertă în 5 judeţe

O dronă de tip Shahed a intrat în România, deasupra judeţului Botoşani. MApN a confirmat incidentul. Iniţial, autorităţile au emis mesaje RO-Alert pentru 5 judeţe din Moldova.

"Marți, 8 septembrie, la ora 16.47, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană, la 18 km nord de localitatea Roman. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județele Iași, Suceava, Neamț și Botoșani, precum și din nordul județului Vaslui, care, începând cu ora 16.30, a transmis mesaje RO-Alert. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat la ora 16.39 pentru monitorizarea situației", se arată în comunicatul MApN.

Aeroportul din Iaşi a suspendat temporar toate zborurile.

Reacţia MApN-ului moldovean

Totodată, Ministerul Apărării din Republica Moldova a informat că radarele sale de supraveghere au detectat la ora 16:20 pătrunderea neautorizată în spațiul aerian al Republicii Moldova a unui aparat de zbor fără pilot, venit din direcția Ucrainei.

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"Potrivit datelor preliminare, aparatul de zbor, de tip Shahed, a pătruns în spațiul aerian național din direcția localității Slavianorebca, Ucraina, deplasându-se spre Bender, prin sectorul transnistrean al Republicii Moldova. Drona a fost monitorizată de sistemele de supraveghere aeriană ale Armatei Naționale pe teritoriul țării. La ora 16:32, aceasta se deplasa în direcția municipiului Chișinău, iar la ora 16:36 a fost localizată în zona localității Bălănești, continuându-și deplasarea spre Cetireni, raionul Ungheni. La ora 16:37, drona a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova prin proximitatea localității Zagarancea, raionul Ungheni, continuându-și deplasarea în direcția Golăiești, județul Iași, România.

În contextul asigurării siguranței zborurilor, la ora 16:30, spațiul aerian din zona centrală a țării a fost restricționat temporar. Ulterior, după ce aparatul de zbor a părăsit teritoriul Republicii Moldova, spațiul aerian a fost redeschis", se arată în mesajul Ministerului Apărării din Republica Moldova.

Drona a intrat în România, la Botoşani

Potrivit platformei ucrainene de monitorizare a amenințărilor aeriene DIMAP.LIVE, un obiect identificat drept "geran1_shahed131", adică o posibilă dronă de tip Shahed/Geran, a fost semnalat pe cerul României, la nord de Iași, în apropierea graniței cu Republica Moldova și Ucraina. Drona se deplasa spre nord-est, cu o viteză afișată de 540 km/h, potrivit informațiilor OSINT publicate de platformă. În jurul orei 17:10, drona nu mai apărea în spațiul aerian al României.

Acelaşi gen de mesaj a fost direcţionat şi către cetăţenii din Vaslui, Botoşani, Suceava şi Neamţ. "Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-va în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durata estimată: 90 min", se arată în mesajul RO-Alert.

"Este o dronă care în momentul acesta vine dinspre Republica Moldova. Direcţia este undeva înspre sudul judeţului Iaşi sau nordul judeţului Vaslui. Situaţia este monitorizată", a declarat prefectul de Iaşi, Costel Dolachi.