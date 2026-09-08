Război total între foştii parteneri de guvernare în a patra lună fără Guvern. PSD si AUR îl cheamă la raport pe premierul Bolojan pentru întâlnirea cu şefa CCR. Riposta a venit imediat: PNL şi USR vor anchetă pentru călătoria din Mikonos la care are au luat parte politicieni, oameni de afaceri si magistrati, inclusiv un judecător CCR.

Imaginile în care apar Ilie Bolojan şi şefa CCR, Simina Tănăsescu, au fost vizionate azi în Comisia de constituţionalitate a Senatului, forul care anchetează acest caz. Cei doi s au intalnit pe 14 august în biroul preşedintelui Senatului. La acea vreme, PSD şi AUR l-au acuzat pe preşedintele PNL că ar fi vrut să influenţeze decizia Curtii pe Legea integritătii. Ilie Bolojan si Simina Tănăsescu sustin că au discutat, de fapt, despre un spaţiu de birouri pentru Curtea Constitutională.

A fost audiat agentul SPP care a păzit biroul de la Senat

"Nu m-a interesat niciodată cu cine se întâlnește premierul, nu i-am cerut socoteală și nu e treaba mea să fac asta, considerând că premierul României se întâlneste cu oameni cu care are tot dreptul să se întâlnescă. Lideri politici, șef de instituții", a declarat Mircea Abrudean, preşedintele Senatului. Senatoarea care conduce ancheta sustine că Simina Tănăsescu si-ar putea pierde functia de presedinte al Curtii Constitutionale. "Până acolo se poate ajunge (n.red. schimbarea Siminei Tănăsescu de la şefia CCR). Pentru că asta vrem să cercetăm, dacă s-a încălcat legea cu ocazia acestei întâlniri", a declarat Nadia-Cosmina Cerva, senator. Ilie Bolojan şi Simina Tănăsescu nu au ajuns azi la audierile din Comisie, dar vor fi chemati, din nou, saptamana viitoare. A fost audiat in schimb agentul SPP care a păzit biroul de la Senat, pe 14 august.

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"O ştiu doar de la TV, sincer să fiu. (n.red. Simina Tănăsescu)", a declarat Gabriel Băluţoiu, subofiţer SPP. Tot azi, plenul Senatului a aprobat o altă anchetă în cazul judecătorului CCR, Cristian Deliorga. Potrivit site-ului NewsCenter, pe 8 iulie anul acesta, Cristian Deliorga a zburat într-un avion privat care a decolat de pe Aeroportul Băneasa cu destinatia Mykonos. In acelaşi avion, au mai calatorit, printre alţii, fostul ministru al Muncii - Florin Manole, fostul premier - Victor Ponta, şeful Camerei de Comert - Mihai Daraban, dar şi oamenii de afaceri Gruia Stoica si Florin Cârstocea. Plus președintele Tribunalui Constanța - judecătorul Marius Cătălin Croitoru, anchetat acum de Inspectia Judiciară. Zborul a fost plătit de Camera de Comerţ si Industrie a României. Instituţia a precizat că nu foloseşte bani publici, iar toate deplasările externe sunt achitate din venituri proprii.

"Voi participa de fiecare data alaturi de reprez mediului de afaceri romani la intalniri. În cazul respectiv am plecat la ora 10, am ajuns la 12, am luat masa cu niste oameni importanti si ne am intors la ora 4. Faptul ca se bat intre ele gastile pe judecatorii de la CCR este un lucru foarte rau", a declarat Victor Ponta. Deputatul PSD Florin Manole sustine că a zburat la Mykonos pentru a discuta... despre legislatia muncii. "La intalnirile dintre cei din avion si judecatorul CCR eu nu stiu sa existe vreun conflict. Se face ancheta pentru a stabili impartialitatea judecatorului CCR dar nu au indicat ca ar fi vorba despre un dosar pe rolul Curtii, adica asta e diferenta dintre cele doua anchete", a declarat Nadia-Cosmina Cerva, senator. Potrivit tarifelor practicate pe piață, un zbor de aproximativ o oră și jumătate cu jetul privat, porneste de la 20.000 de euro pe sens, dar costurile pot ajunge până la 50.000 de euro în plin sezon estival.